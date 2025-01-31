【是日通勝】

農曆正月初三

乙巳年 丁丑月 庚子日

吉時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、開倉、祈福

忌：動土、移徙、出行

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：3

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

金牛座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

雙子座：建立人脈好日子，留意坊間消息有利投資。

巨蟹座：跟伴侶要學會互相信任，否則易出現爭執。

獅子座：若意中人是巨蟹座，主動示好易打動對方。

處女座：輸人不輸陣，就算運氣差也不應自暴自棄。

天秤座：八卦話題勿參與，避免好運被進一步拖低。

天蠍座：得饒人處且鐃人，小事化大會令你犯眾憎。

人馬座：感情關係存暗湧，相處態度不變將有麻煩。

山羊座：好人唔怕做，將來遇到困難才會有人幫你。

水瓶座：迎來平淡一天，若懂得知足，心情自然好。

雙魚座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）猴 財運好

（跌）馬 健康差

鼠：做人要踏踏實實，不要奢望天降橫財。

牛：被迫跟自己討厭的人共處，心情極差。

虎：對感情關係抱懷疑態度，有分手想法。

兔：自信心不足，遇到挫折非常容易放棄。

龍：抵抗力下降，身體易生病，注意休息。

蛇：有伴侶者加強溝通，可化解感情問題。

馬：是日沖煞，健康運下降，要小心飲食。

羊：脾氣差，火氣過大，今天頭頭碰着黑。

猴：財運上升，之前的付出終迎來收成期。

雞：運勢平平，小心言行，或要破財擋災。

狗：精神奕奕，身心舒暢，財運亦相當好。

豬：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

恭喜發財 大吉大利

新年一到，大家見面，先來一句，恭喜發財，大吉大利，身體健康，萬事如意，出入平安。千百年來都是這樣，大家都習以為常，到了現在，沒有人知道原因，每逢新年，見面就開口，恭喜發財。很多人以為傳統，不知內在因由。

落地開花，富貴榮華，當不小心打碎了東西時，必講的，不論是喜事或平日生活，都會講這句話。很多人都知道是一句簡單好語，令氣氛由差異轉為平淡，或一笑而過，這是大家最常經歷過的體驗。

古人卜卦問事，會素食沐浴，在一個天朗氣清，更重要的是安靜的環境卜卦，主要是隔絕一切不良的訊息。素食，是隔絕動物之血腥；沐浴，是隔絕身上的污垢；天朗氣清，希望卜問之事，可以明朗吉祥。最重要的，是一個安靜的環境，因為卜卦有外應之事，沒有聲音，就是沒有外應，吉凶盡在卦象。

新年見面講恭喜發財，吉利說話，就是希望大家在新一年得到外應的是發財、健康、快樂、一整年的吉利，相信這就是新年講吉利說話的原因。中國新年文化來自卜卦的外應，也許是其中的一個來源吧！