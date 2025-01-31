李幸倪豪派大利是分「金」同味　VIVA「風水屋」傳承好運

叱咤「女金」李幸倪（Gin Lee）率同門歌手鄧小巧、曾傲棐及女團VIVA拜年，祝願歌迷萬事如意，旺氣十足！去年大豐收的Gin Lee接連傳喜訊，預告年底再開個唱，每場唱足3粒鐘報答歌迷！至於VIVA已搬離「風水屋」，望與緊接的租客「有運齊齊行」，夠晒大愛。

Gin Lee近年行運行到腳趾尾，簽約英皇後首奪「叱咤樂壇女歌手」金獎，又將推出新專輯，她還預告相隔7年將於年底舉行演唱會，屆時與一眾Fans玩餐飽，並打開心扉分享心底話，讓大家對「李幸倪」知多一點點。談到演唱會主題，她說：「想放多啲元素入去，我覺得欣賞演唱會同睇電影一樣，入嚟3個鐘隨着起承轉合，令觀眾有唔同感受。（依家心態上最大嘅轉變係咩？）成個人定咗好多，坦白講以前比較徬徨，好彩遇到好嘅團隊，大家有共同目標一齊奮鬥。（想喺啟德開騷？）都想，但要睇攞唔攞到期。」

請家人外遊叉電

她再三感恩工作人員去年為自己出盡全力，故奪「女金」後第一時間自掏腰包宴請大家打邊爐慶功：「新年梗係會封大利是答謝大家啦！」去年「年終無休」的她早已申請假期，新年請家人到熱帶地方旅行，由訂機票到計劃行程均一手包辦：「今次會親親大自然，我安排大家每日只去一個景點，有時間再諗其他嘢。成年冇放過假喇！要好好放鬆兼放空！」

至於VIVA入住張敬軒的「風水屋」月餘即沾染旺氣，先後在兩個頒獎禮上勇獲組合金獎，然而4女已結束同居生涯，「風水屋」亦已歸還軒仔，再讓其他人租住，「分甘同味」將好運傳承下去。談到「分居」，她們異口同聲笑說：「入住時每日都好忙，冇舉行過入伙儀式，亦冇乜時間好好欣賞間屋，估唔到搬走時，大家都趕住執行李，可以話冇Farewell呀！不過呢段時間住得好開心，冇拗撬之餘，感情仲好咗。」

曾傲棐自認「招財」

曾傲棐同樣獲頒新人獎，他笑說：「壞嘅嘢留喺舊年，好嘅嘢今年繼續。我會作多啲新嘗試，包括幕後創作工作。我由細到大都好鍾意引人笑，如果有導演有呢類角色，不妨聯絡小弟畀個機會，哈哈！」他又自爆是「運財童子」：「中學試過跟同學擺年宵，賺咗6、7萬㗎！我哋將啲錢捐晒畀慈善機構。」聽到Gin Lee與鄧小巧等「心心眼」，紛紛起哄：「咁你再去競投攤檔，預埋我哋一齊發新年財！」

而結婚數年的小巧性格愛靜，過往通常選擇避年，但今年硬着頭皮出席家庭聚會，正式介紹外籍丈夫給親友。談到工作，她笑說：「乜都撈呀！棟篤笑、舞台劇甚至旅遊節目，歡迎任何挑戰。」

Gin Lee：

Hair：Heibie Mok@heibiebie @artify.lab

鄧小巧：

Hair：Don Don @ Indulgence Salon

曾傲棐：

Hair：@myos_karol

VIVA：

Hair：Ritz Lam、Jeremy Wong、Kelvin Liu、Taka Chung、Hiro Chow @myos_hair

Venue：Studio Meta