古天樂心郁脫單　搵人相睇

影帝古天樂近年在電影業投放了不少心力，坦言雖然不能控制大環境，但相信做好自己分內事，就一定會有曙光。新一年他希望有更多挑戰，更笑言想搵人相睇，蛇年找個女朋友！

由古天樂（古仔）、周秀娜及王丹妮等主演的賀歲片《臨時決鬥》現正上映，幾位主角趁新年之際跟大家拜年，並分享拍攝感受。古仔大讚兩女演出毫不錫身，相當捱得並且從未抱怨，尤其周秀娜開拍首日便告受傷需要縫針，而自己為拍一場打戲，最後痛到舉不起雙手。談到片中周秀娜跟王丹妮在擂台上拳拳到肉，周秀娜透露劇組事前有為大家開設特訓班，丹妮直言學會了新技能：「一開始都有恐懼，打落真人身上要突破心理關口，寧願加少少力做到個效果，唔使NG重複再打。」

周秀娜暴打出軌男

談到《臨》片「師母」一角，為重返影壇遇上不少難關，令觀眾深深感受到做演員的悲哀，丹妮坦言身處演藝圈很被動，周秀娜就認為每個年齡層皆有不同情況：「諗太多未知道嘅事反而困擾自己，不如有戲拍嘅時候諗吓自己可以做到幾多。」身為老闆的古天樂亦不禁慨嘆：「真心講句，好多嘢唔係我哋控制，但盡量去做好每一件事，自己凡事都係隨遇而安。」

談到肖狗的古仔蛇年旺桃花，他笑說：「旺桃花人緣好，好事！（有利於搵個女伴？）睇吓使唔使搵人相睇囉，哈哈！」至於肖牛的周秀娜被指有血光之災，她笑言拍《臨》片期間已受傷，就當是已靈驗。問到若現實中遇到如片中男友一腳踏兩船的情況會如何處理？周秀娜笑說：「打鑊個男仔啦！放棄佢！」丹妮則希望新一年繼續挑戰自己，坦言人生短暫，能夠以演員身份體驗不同人生已很幸福。

古天樂場地提供：Camlux Hotel