娛圈單打︱入咗雪櫃變雪條　姊妹搶位唔畀面

踏入蛇年，娛樂圈一眾小花當然唔可以蛇王，而係要學似蛇一樣靈活走位啦。好似「聲夢小天后」炎明熹（Gigi），同TVB份約傾極都傾唔埋欄，長期被掟入雪櫃，其空出嘅位置，自然有其他小花攝位。當中最得寵嘅，莫過於「國民初戀」姚焯菲（Chantel）！

TVB簡直錫到佢燶，除咗搵Chantel主唱《愛．回家》主題曲外，更安排她秘密加入劇組，日前網上已流出其開工照，會同熊家有對手戲。大家都知，《愛．回家》一直收視高企，好多人開到聲恨拍都係得個吉。大好機會，Chantel唾手可得，點會唔係得天獨厚吖？

咁仲唔止，TVB最近更安排Chantel登上《聲生不息．大灣區季》舞台，同容祖兒、薛凱琪及衛蘭合唱《女神》毫不怯場，表現令人眼前一亮，獲內地觀眾大讚為「新生代寶藏歌手」。

想當年《聲生不息》第一季，Gigi一樣獲TVB安排參與，結果幫助Gigi知名度十級跳，成為佢返內地搵真銀嘅契機。家陣同一條捧人Formula放喺Chantel身上一樣掂，證明TVB有意打造Chantel成為新一代小天后，取替Gigi位置。

行船爭解纜，同行如敵國，就算兩位小花本身幾老友都好，講到上位一樣冇面畀。娛樂圈競爭激烈，Gigi同Chantel唔止同樣係《聲夢傳奇》出身，年紀亦係差不多，重疊性非常高，亦即係隨時可以被另一人取替。冇計啦，Gigi扭計唔肯簽約，Chantel則聽教聽話，大台咁識計數，梗係全力捧個乖乖女啦。