藝人陳凱琳(Grace)與視帝老公鄭嘉穎2018年在峇里島拉埋天窗,婚後育有3位公子,一家五口幸福滿瀉,月初夫婦二人就帶住3個仔仔到沖繩旅行過新年。Grace昨日(30日)趁住大年初二,網晒多張家庭照跟粉絲拜年,表示早上一起床便發覺電話有超過70多個新年祝福,她寫道:「Thank you soooo much everyone~ It's our blessing to have all of you in our lives! 好開心今年再次可以一家人齊齊整整食開年飯,喺屋企度食乳豬好過癮呀~ 祝福大家呢年一切順利,最緊要身體健康!」

她又祝福大家可以有一個安定美滿及充滿力量的新一年。相中除了他們一家外,出爐視后好友龔嘉欣亦是座上客,現身跟大家齊齊食開年飯,她留言說:「一家人,齊齊整整食餐飯,傾吓偈,已經好滿足好開心!簡單就是幸福。」Grace則感謝嘉欣成為他們的家人。