麥玲玲師傅話你知　蛇年生肖運程　豬、鼠、牛

踏入2025年立春之日，便是乙巳蛇年之伊始。今年雖有水木相生之象，但立春八字未見財星透出，加上「巳年」的特性及流年二黑病星飛臨中宮，整體上不算有所進步，反而憂患處處，香港人必須居安思危，自求多福，方為上策。由《東方日報》製作的《蛇年運程2025》特別請來著名玄學家麥玲玲師傅，分析今年的社會大勢及12生肖運程，為大家指點迷津，助你蛇年事事順利！

【豬】受沖太歲影響，運勢難免會走向極端，有人受沖後穩步上揚，亦有人會好事多磨，需要有心理準備迎接挑戰。無論是主動求變或被動受到衝擊，相沖年的變化可以體現在事業、感情、家宅等不同層面之上，已有伴侶但未有結婚打算的年輕人，宜提防分離運，中年人士在事業上易有突如其來變動，長者需要多加關注健康。幸好新一年有「國印」及「驛馬」吉星進駐，前者代表事業上仍可得助力而有發展機遇，後者代表走動頻繁，從商者可嘗試開拓海外市場，打工一族亦可主動爭取出差機會，離開常居地發展將會更為理想。凶星方面，有「歲破」、「大耗」、「欄杆」和「披頭」，令運勢再添變數，做事難以一步到位。

【鼠】整體運勢穩定，加上有一組強而有力的吉星加持，無論事業、財運及貴人運均有明顯進步！吉星方面，「玉堂」有金玉滿堂之意，從商者可望拓展收入來源，利潤有所提升，打工一族亦有加薪機會，財運走勢向好。「紫微」及「龍德」是力量強大的貴人星，易得到具影響力的人物助自己一臂之力，人脈網絡及資源上均有得着。凶星方面，「暴敗」代表運勢時好時壞，起伏較大，若應用於財運之上，則有三更窮、五更富之情況，無論投資或經商都要格外小心。「天厄」飛臨，出門後易遇上小意外或小驚嚇。另外，乙巳年過後的丙午年為肖鼠者沖太歲之年，運勢將會走向極端，建議居安思危，及早於年末作好準備。

【牛】整體運勢穩定，加上有一組強而有力的吉星加持，無論事業、財運及貴人運均有明顯進步！吉星方面，「玉堂」有金玉滿堂之意，從商者可望拓展收入來源，利潤有所提升，打工一族亦有加薪機會，財運走勢向好。「紫微」及「龍德」是力量強大的貴人星，易得到具影響力的人物助自己一臂之力，人脈網絡及資源上均有得着。凶星方面，「暴敗」代表運勢時好時壞，起伏較大，若應用於財運之上，則有三更窮、五更富之情況，無論投資或經商都要格外小心。「天厄」飛臨，出門後易遇上小意外或小驚嚇。另外，乙巳年過後的丙午年為肖鼠者沖太歲之年，運勢將會走向極端，建議居安思危，及早於年末作好準備。