黃曉明拖媽咪祈福葉珂無影　Baby湊仔香港做節

內地影帝黃曉明同女星Angelababy（楊穎）2022年宣布離婚，兩人共同撫養兒子「小海綿」，近年二人自然分開過農曆新年，去年黃曉明大方認愛網紅葉珂，葉珂黑料滿天變全城笑話，更有傳葉珂已為曉明懷有身孕，預產期為2025年，但自此再冇見到黃曉明同葉珂合體現身。點知尋日（30日），網上流出大批黃曉明現身福建湄洲島嘅相，見佢同黃媽媽手拖手去媽祖廟祈福，同行仲有名導演陳凱歌帶老婆陳紅、兩個仔陳雨昂、陳飛宇現身，場面頓時星光熠熠。

多位網友晒出偶遇黃曉明嘅相，令「#黃曉明湄洲島#」登上熱搜，更紛紛表示黃曉明平易近人，好有親切感，仲愈嚟愈靚仔，一身年輕潮服令人目不暇給，即使本意係想低調現身，但都依然令現場人山人海，不過就由頭到尾都冇見到葉珂，令人聯想到二人到底係分咗手定係葉珂正專心養胎。

至於Angelababy，佢就被拍得帶埋8歲小海綿喺香港過春節，未有如往年一樣跟老竇喺家鄉青島陪爺爺嫲嫲一齊過。雖然Baby主演新劇《相思令》播出，但反應一般，即使已經徹底復工，亦有機會要回到原點重新出發。

至於一同現身媽祖廟祈福嘅陳凱歌一家，網友戲稱陳凱歌遺傳基因強大，兩個仔都似足佢，成功「避開」媽媽陳紅嘅美貌，不過以星二代身份入行嘅陳飛宇，就出手攙扶老竇行上行落，此舉亦令高大靚仔嘅佢被冠上孝順仔美譽。