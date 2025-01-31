馮允謙連碌柚葉都唔知　仲想將Burger擺入盆菜？

歌手馮允謙（Jay）趁住新春佳節與「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）和「仙氣女神」雲浩影（Cloud）兩位美女向大家拜年，祝各位財源滾滾、身體健康！在外國長大的他對農曆新年傳統習俗一知半解，連「碌柚葉」都未聽聞，Feanna和Cloud立即為他惡補，當他聽到新年不可以掃地就好開心，懶做家務的他笑言：「放心，我好少掃地！」

談到新年小習俗，Feanna表示很喜歡吃媽媽下廚整水餃：「每年都會同爸爸媽媽一齊倒數迎接年初一。媽咪每年都會包餃子，喺其中一粒餃子入面放開心果，邊個食到就嗰年會好幸運。另一個習俗就係初一唔准洗頭，好辛苦呀！」Cloud說：「我屋企唔准沖涼，話會洗走運氣。」Jay說：「我仲知道唔可以剪頭髮。」Cloud補充：「新年唔可以掃地，要掃都要由大門口掃入屋，咁就唔會掃走啲好運。」

除了打掃清潔的習俗，Cloud表示家中新年一定食盆菜，而且會訂兩大個，由年卅晚間食到年初二，還會不停加入食物，最終變成打邊爐，她就最愛吃瑤柱：「因為瑤柱會煮到散晒，所以我一開始就食晒啲瑤柱。」Jay即笑謂：「我最鍾意食蝦，因為我鍾意笑哈哈。」Feanna說：「我鍾意食髮菜，因為我鍾意發財，其實我哋鍾意『食字』！」 問到要放一樣喜愛的食物入盆菜會放甚麼？Jay說：「我最鍾意食Burger，但點樣放入盆菜？」被Feanna笑指勁違和。