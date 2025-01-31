春節養生　金蛇驅寒補身

雖然立春在即，但冬日的寒意仍未完全消散。在這個乍暖還寒的時節，不妨來一碗熱騰騰的蛇羹驅寒補身。而說到蛇羹，不得不提以五種蛇烹製而成的「太史五蛇羹」，羹滑味鮮、肉質細膩。另外，請來註冊中醫彭增福博士提點飲食宜忌，齊齊食蛇進補迎新歲。

巧手湯羹 口感细膩

中醫養生講究順應四時，調和陰陽。冬末初春之際，寒意未散，加上香港潮濕的氣候特點，常令人感到陰寒之氣侵襲，祛風除濕尤為重要。而眾多溫補驅寒的粵式名菜中，「太史五蛇羹」堪稱養生佳品。

「太史五蛇羹」源於清末人稱江太史的江孔殷之家宴。江家祖上是號稱「江百萬」的巨富茶商，因此出身優厚的江孔殷自小在美食上就頗具主見。他常在江府設家宴款待賓客，其「太史菜單」在當時更成為粵菜的風向標，而「太史五蛇羹」便是其中代表作。

其精髓在於選用五種各有特性的蛇作為主料，包括過樹榕、飯鏟頭、金腳帶、三索線和白花蛇，又配以雞肉、鮑魚、冬菇、木耳、冬筍和花膠等珍貴食材。製作過程亦極為講究，需以刀工將蛇去骨挑筋，撕成均勻幼絲，保持蛇肉的纖維質感。其他配料亦需切成大小一致的細絲，以求口感細膩。湯底的製作同樣講究，由老雞、赤肉、金華火腿熬煮的上湯，和以蛇骨、陳皮、龍眼肉、紅棗、竹蔗、老薑熬製的蛇湯調混而成，加入各式材料絲後，最後略為收汁。成品湯汁醇厚，蛇肉爽滑，配料鮮美，香氣四溢，令人難忘。上枱時佐以南乳薄脆及檸檬葉絲，既能辟腥，又能提升鮮味。

滋陰潤燥 養生之選

彭增福博士解釋指：「中醫看來，蛇肉性平，味甘鹹，具有祛風通絡、補氣養血之功效。而冬季寒冷，易加重氣滯血瘀，食用蛇羹是不錯的養生選擇。相比起牛肉、羊肉，它不但容易消化，更獨具祛風濕之效。而『太史五蛇羹』中的五蛇，各具獨特藥用價值且存在共性。飯鏟頭能祛風除濕，通經活絡，對患有風濕痛的人群尤為適宜；金腳帶補虛強筋，能改善腰膝酸軟；過樹榕具備清熱解毒，滋陰潤燥和活血化瘀的作用；三索線除了祛風濕，還能補腎壯陽；白花蛇則以補養氣血，祛風止痛見長。再加上補氣的雞肉、滋補的鮑魚、健脾的冬菇等配料，多種食材相互配搭，協同發揮出祛風除濕、通經活絡、清熱解毒、補腎養氣的綜合作用。」

現代醫學就認為蛇肉營養價值高，富含人體必需的氨基酸，有助肌肉生長修復及增強免疫力。其維他命A、B雜、E含量豐富，加上鈣、磷、鐵、鋅、硒等礦物質，對視力、皮膚和神經系統均有裨益。

注意搭配 健脾暖胃

食用蛇羹，通常會搭配一碗熱騰騰的糯米飯，或是以蛇酒佐餐。彭博士表示這樣搭配特別適合體質偏寒、手腳冰涼、風濕疼痛，以及氣血不足的人士。糯米飯溫補醇厚，能補中益氣、健脾暖胃；蛇浸泡於米酒中，更能發揮驅寒活血、祛風濕之效。不過，糯米不易消化，脾胃虛弱者不宜過量，以免腹脹不適。而蛇酒雖好，但肝功能不佳或酒精過敏者需要避開。「至於上火問題，主要看個人體質、烹調方式及食療搭配，若攝入過多，可能會導致體內熱氣過盛，出現口乾、便秘等上火症狀。可以配些清熱解毒的金銀花、菊花、綠豆泡水喝，或是搭配滋陰潤燥的枸杞、玉竹、麥冬。如果覺得燥熱，不妨多吃點冬瓜、胡蘿蔔、青菜等清淡蔬菜，幫助平衡。」

其餘部位 各有妙用

說到蛇，不僅是蛇肉可食。蛇蛻也是一味常見藥材，能祛風止癢、解毒消腫、活血化瘀，尤其對皮膚瘙癢、濕疹、蕁麻疹等徵狀效果顯著。通常會將蛇蛻磨成粉末，泡茶飲用。至於蛇膽，它性寒味苦，具有清熱解毒、明目、止咳化痰的功效。可用於治療腸炎、中毒等症狀，對眼疾也有一定的緩解作用。不過彭博士表示食用蛇膽需要格外謹慎，切勿生食，最好在專業醫師指導下食用。