欣宜神隱2年赤口終極曝光　面色紅潤肥嘟嘟極富泰

歌手鄭欣宜（Joyce）自2023年3月舉行三場紅館演唱會後，被傳因抑鬱症停工，至今已經近2年，其後有傳欣宜神隱的主要原因是返回加拿大秘密生B，經手人疑是外籍男友，不過消息未經證實。這段期間不時傳出欣宜即將復出，但一直只聞樓梯響，欣宜未有公開露面，只曾被網民捕獲，直至近日農曆新年新開始，終於見到欣宜露面！

身為欣宜長輩的陳淑芬，今日（31日）在社交網貼出短片，指很多人來拜年，其中一張合照，驚見欣宜出現。欣宜坐在陳太兒子陳家豪身旁，見到她面色紅潤，面上掛起燦爛笑容，鄭欣宜染了一頭金髮，戴上啡色毛毛帽子，身穿黑色外套配金色小肩包，下身穿上紅色長褲，手上戴起幾枚型格戒指，明顯經過悉心打扮，身形則比較豐腴。

陳淑芬發文稱：「很忙的一天，很熱鬧、很溫馨、很開心！謝謝弟媳Connie每年初一主持兼做東的家庭聚餐！謝謝來我家拜年的好友們！晚上齊赴好友Simon的生日家宴！祝大家蛇年身體健康、心想事成、財源廣進、出入平安、恭喜發財！」陳淑芬分享的片段中還見到鄭嘉穎、陳凱琳一家五口，寶輝娛樂董事總經理謝嘉豪（Simon）以及狄波拉等，但就未知是否與欣宜同場。