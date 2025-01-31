提名影后跨性別女星Karla Sofía Gascón被挖黑歴史　涉種族宗教歧視

西班牙跨性別女星Karla Sofía Gascón早前憑《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez，前譯《毒王女人夢》）成為首個跨性別人士入圍《奧斯卡頒獎禮》爭影后，繼批評另一獲提名的巴西女星Fernanda Torres團隊講自己壞話，惹起爭議後，Karla再被挖出社交網站黑歷史，被指過往多次以西班牙文發表涉嫌種族與宗教歧視言論！

她曾形容回教徒為「非常嘔心的人類」，表示：「伊斯蘭教正在變成人類文明中的病毒溫床，急需要被根治……很抱歉，是否我的錯覺，還是西班牙現在有更多回教徒？每次我到學校接女兒放學，也看見更多女性包頭與包腳。下年我們學校需要教阿拉伯文而不是英文了。」她直指伊斯蘭教違反國際人權，必須被禁，不過她亦指厭倦違反人權的基督教、天主教與其他宗教。對於美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警察拘捕致死，引發「黑命貴」（Black Lives Matter）政治運動，她表示：「我真的認為非常少人理會弗洛伊德，一個癮君子罪犯，但他的死亡再一次展示有些人仍然認為黑人是沒有權利的猴子，而警察是殺手。他們全部都是錯的。」

引起風波後，Karla發表道歉聲明：「我想承認過往社交網站的言論引起傷害，作為一個被邊緣化的小眾社群一份子，我太明白這種痛苦，我對那些被傷害的人深感抱歉。我畢生都為更美好的世界奮鬥。我相信光明永遠會戰勝黑暗。」