張敬軒被批算有桃花　大方承認今年「脫單」

歌手張敬軒、樂隊Nowhere Boys和玄學家麥玲玲今日（31日）現身馬場出席活動。張敬軒打頭陣唱出多首歌，邊唱邊與觀眾握手並收了不少粉絲準備的禮物和利是，在唱到《櫻花樹下》時，他居然唱錯歌詞，又笑言自己做完今日工作才能正式收爐放兩星期假。受訪時，他希望接下來新一年都可以「多啲嚟密啲手」，又指自己以往都有試過買馬贏錢，贏過四位數。問到他會否想成為馬主？他表示自己暫時未有足夠的經濟能力，但會努力前朝目標進發。提到剛剛表演時唱錯歌詞，他表示因為昨晚才正式收到歌詞的改編版，加上又收到利是好開心，所以一時被錢財沖昏頭腦。提到明日（1日）44歲他生日，他表示沒有特別慶祝活動，最重要父母身體健康，未決定會否外出旅遊。

講到麥玲玲批算他今年有桃花，會出現合適的人選，可以慢慢揀，張敬軒聽完後笑言要洗好雙手，不過暫時未有感覺到桃花，希望不會是爛桃花。他又預告今年自己會在音樂上「脫單」，將與Tyson Yoshi及台灣音樂人合作。另外，英皇集團主席楊受成早前邀請了公司上下到大宅開賭局，有到場參與的張敬軒表示當日自己主要做「米奇老鼠」，負責與人合照，起碼拍了約400張相，又表示好開心見到一些比較少見的前輩如歐陽震華。

另外，他早前擔任陳慧嫻演唱會嘉賓，張敬軒大讚慧嫻好Fit兼好跳得 ，令自己都想上紅館開show，不過要視乎能否成功排到期。講到有網民表示他與男團ERROR先後擔任演唱會嘉賓，級數落差比較大，對此張敬軒表示網民有不同的年齡層，自己就覺得ERROR表演都不錯，言嘉賓始終只是「甜品」或「頭盤」，不是主角。

至於麥玲玲就呼籲蛇年大家都入場支持本地賀歲片，笑言聽聞賀歲片市場有點冷清，她又指今年娛樂圈會出現好多地下情新聞，說：「有啲大纜都扯唔埋嘅人，會突然間被人踢爆。」而今年有份犯太歲屬猴的張敬軒工作上會比往年輕鬆少少，多吃喝玩樂，又笑指張敬軒會有桃花，有合適的人出現，供他慢慢選擇。