郭珮文被批易有爛桃花　鄭衍峰爆陳懿德好多人追

無綫賀年節目《2025風生水起》請來郭珮文、王海榛（前名王子涵）、Hey Brother、洪永城、陳懿德及鄭衍峰擔任嘉賓。生肖屬蛇的郭珮文犯太歲，麥玲玲師傅則指藝人犯太歲利多於弊，但卻叮囑郭珮文要小心爛桃花，對桃花運大感興趣的郭珮文被問到擇偶條件時，則強調最緊要心地善良。

陳懿德與鄭衍峰獲玲玲師傅指二人耳頭生得夠圓，故都是天生旺老闆的人，談到二人姻緣，鄭衍峰即爆料指德德多人追：「我一識佢（德德）之後，就好多男仔追佢。」

至於，昨晚大年初二的一集，麥玲玲大讚洪永城（Tony）耳珠夠靚加上眉毛夠濃，具備好男人面相特徵，家庭觀念重之餘，亦有點怕老婆。Tony則直認太太對於兩名女兒和他恍如餅印一事感到不開心：「佢覺得一屋洪永城（唔好），例如（可能）佢明明嬲緊我嘅，但抱住個女時『咦？又係洪永城？』同埋佢成日講笑話『我咁辛苦（生BB），但出到嚟你嘅樣嘅，咁我有咩回報吖？』」主持莊子璇即追問Tony是否天生外父相，玲玲師傅則指他的命格有仔有女有，但補充指有機會要追到第四胎才追到囝囝。

李丞責師傅與薛家燕找來了五人男團Hey Brother，成員麥長青、曹永廉、唐文龍、李思捷一起吃開年飯，他透露於兩年前疫情期間已有組團想法，主要是想為港人帶來一點正能量，至於為何叫Hey Brother，思捷笑言靈感來自家燕姐首本名曲《皆大歡喜》，思捷搞笑謂：「Hey呢個字一定行運，因為Hey呀Hey呀Hey」氹得家燕姐十分開心。