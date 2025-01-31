本日日本：連鎖咖啡店　士多啤梨迎情人節

日本連鎖咖啡品牌猿田彥珈琲在情人節推出期間限定的「猿田彥珈琲士多啤梨情人節」活動，即日至2月14日帶來各式士多啤梨甜點與飲品，讓這個情人節更加浪漫。必試產品有玫瑰士多啤梨冰沙，選用了莓果、荔枝和可可果肉，打造成透沁涼的冰沙，再加入玫瑰風味果醬，最後擠上鮮忌廉和朱古力花瓣，酸甜平衡。另一款士多啤梨Tiramisu以酥脆的餅乾底加入濃縮咖啡醬、馬斯卡彭芝士和酸甜士多啤梨醬，再鋪上一層新鮮士多啤梨，豐富的用料再配以一杯咖啡，讓人感覺幸福無比。還有一款士多啤梨沙律盒，是品牌首次推出的沙律盒，內含新鮮的蘿蔓萵苣、菊苣沙律、豆苗等，再加入藜麥、大麥穀物、火腿、士多啤梨、番茄等，特製士多啤梨香醋沙律醬能提升整體口感，帶來清新滋味。此外還有士多啤梨朱古力布朗尼和特調拿鐵，士多啤梨迷必定會很滿足。此外更推出了情人節禮盒，內有咖啡掛耳包和布朗尼兩件，禮盒中的特調咖啡豆帶有淡雅的香氣和濃郁的甘甜味，無論是與摯愛一同共享，還是獨享美好時光，都能為你的情人節增添更多甜蜜回憶。