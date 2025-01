MIRROR演唱會事故中受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)至今仍在留醫,但康復情況有明顯進展,最近更重新活躍社交網,頻頻放閃隔空向女友So Ching示愛。今日(31日)是So Ching的29歲生日,阿Mo亦有更新社交網限時動態,以昔日的2人合照作為背景圖片,再貼上估計是So Ching手持代表2人的公仔,放在風景相前的合照,似乎寓意無論身在何地,都有阿Mo陪伴同行。而阿Mo更留言表示:「STCHB(蘇芷晴生日快樂)」及英文示愛金句「LYTTM&B(Love You To The Moon And Back)」,高調放閃。至於So Ching亦有轉發阿Mo的限時動態,同時轉發友人為她拍攝的慶生靚相。