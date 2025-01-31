樂天洋娃娃「旗袍正面開高衩」　絕密公開新年招財秘典

啦啦隊女神禹菡歌手出身，之後加入中職球團桃猿「樂天女孩」後，憑甜美臉蛋成為「可愛代表」，經常被稱為是「洋娃娃」，加上本身精通日語又有咖啡師證照，多才多藝的特質令她狂吸粉絲。踏入蛇年，禹菡近期應景穿上一襲旗袍拜年，曼妙曲線一覽無遺，還自爆會穿紅色內衣褲招財。

禹菡社交網在分享春節美照，只見她先是穿上一件「縮水旗袍」，緊緊包覆玲瓏有致的零贅肉曲線，極短的裙擺令一雙美腿全現形，在高跟鞋加持下比例絕佳，尤其正面小小開衩更顯性感，微微一個趴地姿勢就火辣爆錶。另一套，禹菡則將長髮綁成可愛的丸子頭，並換上鮮艷的大紅色旗袍，不過性感尺度絲毫未減，一個抬腿的動作就讓黃金腰臀比現形，經過她純欲的笑容襯托，整體既有新年氛圍又不失「嬌」點。

對此，禹菡也加碼放送「春節招財秘籍」，她害羞表示，除了會像大家一樣穿上紅色內衣褲，另一個特別習慣就是「讓親戚的柴犬進門」，象徵「柴（財）神到」；不過她笑說，目前還不太會算台，處在「繳學費」的階段，想在麻雀桌上通殺還需一段時間。至於過年大吃大喝如何維持好身材，禹菡則選擇多吃魚，既能代表「年年有餘」也能趁過年補一補，同時會持續重訓維持體態，讓自己上場應援時更穩定，看得出相當自律。

禹菡這組美照，也成功衝破大票粉絲朝聖，留言狂誇、「旗袍太讚了吧，香噴噴！這幾張會看到過年還在看」、「哇哇哇，想拿來當桌布了。」