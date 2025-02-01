生肖蛇運｜舒淇鴻運當頭正偏財雙贏　文昌運攻略助學習考試

來到最後一集《生肖蛇運》，堪輿學家雲文子師傅，會為大家講解屬兔、龍的蛇年生肖運程。屬兔的朋友今年運勢平穩向好，無特別阻礙和波折，亦不見驚喜，健康運不錯，無太大問題。屬兔的藝人有姜濤、劉亦菲、佘詩曼等，當中男團MIRROR人氣王姜濤，年初於叱咤第5度奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，追平歌神張學友及陳奕迅紀錄，不過他就表示怕被人罵，蛇年是自我提升之年，學習新技能新知，全方位增值，增強自信心就不會有壓力。至於姜濤要注意桃花運出現暗湧，蛇嘗盡若即若離的痛苦，假如有拍拖就要注意下啦。

屬龍的朋友今年鴻運當頭，有一股龐大破舊立新的力量，配合天時地利人和，放膽新嘗試，加貴人興旺，有理想收成。屬龍的藝人有舒淇、連詩雅、趙薇等，當中舒淇蛇年桃花運暢順享通，社交生活動多姿多采，早前她就不怕老公馮德倫呷醋，跟小鮮肉夏之光，於社交網公開「打情罵俏」，她本身如此有魅力，人緣固然不錯啦！至於今年正財與偏財雙贏，消費不太節制，小心財來財去，但反正都是老公「埋單」，大買特買都無問題。

好多家長都想小朋友，讀書精乖伶俐，年年考第一，應該擺甚麼風水陣呢？擺好文昌位，師傅就會教大家旺文昌秘笈，腦筋自然靈活過人，讀書考試高人一等，立即去片！