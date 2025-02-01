【是日通勝】

農曆正月初四

乙巳年 丁丑月 辛丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：開倉、祭祀、祈福

忌：行喪、合醬、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：24、36、04

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：缺乏交流易引起誤會，不妨抽空陪伴家人。

金牛座：理財有道，收入有增長，毋須為生活操心。

雙子座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

巨蟹座：財運稍遜，做人太過計較，百害而無一利。

獅子座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

處女座：衣着上大膽一點，可提升魅力，催旺桃花。

天秤座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

天蠍座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而胡思亂想。

人馬座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

山羊座：面上掛着笑容，可改善人緣，帶來好運氣。

水瓶座：工作虛耗了不少能量，卻遲遲見不到成效。

雙魚座：謀事遇上阻力，遇到問題一定要問個明白。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）鼠 桃花旺

（跌）羊 事業差

鼠：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

牛：身邊有貴人出現，對事業發展有幫助。

虎：財運不錯，但處理大額投資務必謹慎。

兔：工作上有點手忙腳亂，必須保持耐性。

龍：疑心太重冇好處，對伴侶要多點信任。

蛇：讓身體好好休息，早睡不熬夜很重要。

馬：情緒不穩，容易被閒言閒語影響心情。

羊：是日沖煞，事業運不佳，情緒易失控。

猴：珍惜眼前人，趁周末與伴侶出外走走。

雞：有投資打算可以一試，易有意外收穫。

狗：獲貴人支持，有望在職場上發揮所長。

豬：積極學習新知識，對事業發展有幫助。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

給火象月亮星座的人生建議

火象月亮星座包括月亮白羊座、月亮獅子座和月亮人馬座。火象月亮星座的人通常情感表達熱烈而直接，這在關係中既是優點也是挑戰。以下是針對火象月亮星座的一些人生建議，希望能幫助你們更好地利用自己的特質和能量。

首先，對於月亮白羊座的人來說，擁有無窮的活力和熱情，喜歡挑戰和冒險。你們的積極性和自信能夠帶來許多機會，但要注意避免過於衝動和急躁。學會在做決策前多花點時間思考，不僅能避免不必要的錯誤，還能讓你更有成效。建立耐心和冷靜的心態，能夠幫助你更好地應對挑戰，達到長期目標。

對於月亮獅子座的人來說，渴望得到認可和讚美，擁有強烈的自我表現欲望。你們的領導能力和創造力無可挑剔，但要注意避免過於以自我為中心。學會傾聽他人的意見，尊重他人的感受，能夠讓你在團隊中更受歡迎，並且贏得更多的支持。保持謙虛和感恩的態度，能夠幫助你建立更深厚的人際關係。

對於月亮人馬座的人來說，熱愛自由和冒險，對未來充滿樂觀的期望。你們的求知欲和探索精神可在不同領域中大放異彩，但要注意避免過於浮躁和缺乏耐心。學會設定現實可行的目標，並且一步步踏實地實現它們，能夠讓你更接近成功。保持專注和穩定的心態，能夠幫助你在追求夢想的路上走得更遠。