歌手王灝兒(JW)農曆年到日本滑雪「大紅大紫」度歲,兩年沒有滑雪的她撻到一仆碌,弄到雙手又紅又紫,她在社交網說:「兩年冇滑雪,本身已經唔係好叻,今次完全唔記得點S-turn,跌到我兩隻手瘀晒,終慢慢pick up 返 hahahaha sucha noobieeeeee,First time in Zao thou! Snow Monster was really quite speciallll」