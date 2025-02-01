【營事檔案】焗芝士薯仔肉餅
2025年02月01日 12:00
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焗芝士薯仔肉餅是一道美味且營養豐富的家常菜，結合了薯仔、豬肉和芝士的多重風味，適合全家大小享用。而這個薯餅當中更沒有經過油炸，更健康，大家更可按照自己喜愛的比例，調整肉碎及薯仔的分量。
薯仔可令皮膚更有彈性
薯仔富含碳水化合物，是人體能量的重要來源。此外，薯仔還含有豐富的維生素C和鉀。維生素C是一種強效抗氧化劑，有助於增強免疫系統功能，促進膠原蛋白的合成，從而維持皮膚的彈性及健康，女士及愛美人士十分關注的營養。而鉀則有助於維持體內電解質平衡，對於心血管健康和血壓的調節也有重要作用。
瘦豬肉含維生素B12有助神經系統健康
瘦豬肉含有豐富的優質蛋白質，這對於肌肉的生長和修復至關重要。此外，豬肉中還含有維生素B群，特別是維生素B12，這對於神經系統的健康和紅血球的生成有著重要的作用。而維生素B12多數從動物性來源當中找到，如奶類、魚類、蛋、肉類甚至肝臟等食物。瘦豬肉碎當中所含的脂肪相對較低，不但成品不會過於油膩以外，更適合維持健康的飲食習慣。
焗芝士薯仔肉餅
材料：
薯仔 2個
免治瘦豬肉 125克
芝士碎 2湯匙
調味料：
鹽 2茶匙
低筋麵粉 2湯匙
胡椒粉 適量
粟粉 1茶匙
生抽 1湯匙
玫瑰露 1茶匙
做法：
1) 免治瘦豬肉加入胡椒粉、粟粉、生抽及玫瑰露醃10分鐘左右
2) 薯仔去皮切塊，用大火蒸20分鐘
3) 盛出趁熱用叉壓成薯蓉，加入鹽、低筋麵粉拌勻
4) 將薯仔、免治瘦豬肉及芝士碎拌勻
5) 用湯匙搓成圓球，輕壓成餅狀，放在烘焙紙上
6) 焗爐180度焗20分鐘，直至金黃，完成
吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)
「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。