漢堡與薄餅　獨食分享都開心

講到速食首選，薄餅和漢堡鬥得難分難解，一人獨享時最愛分量十足的漢堡，坊間還有人氣的炭燒漢堡扒，配麵包或米飯一樣掂。想和朋友輕鬆來個開心Share，配料多花款的薄店最好不過，薄餅店除Pizza外，還有不少美食配襯，無論想獨食或和朋友開心分享，都無問題。

陸地飛機餐

常搭飛機出門的你，有否抱怨飛機餐好難食？本地漢堡包店早前於啟德開設新店，以綠色作主調的店子加入場和機艙元素，擺放出入境資訊牌、行李架和機艙窗等作點綴。店內除供應特級松醬牛前腩漢堡、火燄烤雞漢堡和經典澳洲安格斯漢堡系列，更有全新推出的牛油果植物肉漢堡，新鮮牛油果蓉配植物肉漢堡扒，加蔬菜和番茄，健康美味。限定的烙印漢堡，會於麵包上加添特有的烙印，象徵以前啟德機場的魅力。配新出的脆番薯條和烤抱子甘藍，口感更豐富。

新鮮現烤

剛做出來的漢堡扒，最是肉嫩多汁。日本炭火現烤漢堡扒專門店早前於尖沙咀開設新分店，內裏設有2個炭火烤爐，中間為24小時低溫挽肉室，選用百分百現紋日本牛肉即製現做，配大型羽釜鍋煮的米飯，實在忍唔住要添飯。套餐會有最多3件現烤牛肉漢堡、現煮白飯、味噌湯和生雞蛋，不夠還可添加，配新出的菠蘿熱情果果蔬梳打或蘋果肉桂果蔬梳打，即時消滯。

韓風味道

每個國家的薄餅都有自己風格，韓國過江龍薄餅店早前於啟德開設新分店，推出新分店限定的經典五行，墨魚汁麵糰配韓式燒牛肉、辣香腸、香辣雞肉、煙肉配薯角和粟米，再加馬蘇里拉芝士和車打芝士，加強口感。新店亦特別增加運動酒吧，可邊吃邊觀看不同的體育賽事，最是熱鬧。

食住發財

新年樣樣講意頭，就連食薄餅都一樣。薄餅專門店於新春推出限定的一路發叉燒薄餅，以番茄、水牛芝士配秘製叉燒醬和薑葱蓉，客人還可以選擇加隻行運煎蛋，食完祝大家「一路發」。

紐約風味

美式薄餅多花款，有飲食集團於山頂開設多間新店，除有烘焙店和雪糕店外，就是以紐約風作主打的薄餅店，客人可選單件裝和整個薄餅，芝士、辣肉腸和蔬菜口味外，新口味有勒青醬、夏威夷、卡布里和三重芝士，以及每周主廚特選，香脆入味，客人還可升級無限量任添汽水，食得更開懷。