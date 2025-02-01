Blake Lively社交網被黑客大舉入侵分享「四仔」　Meta關注事件

「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）影星妻子Blake Lively去年上映的電影《痛愛完成式》（It Ends With Us）鬧出連番負面新聞，Blake去年底突然入稟控告男主角兼導演Justin Baldoni性騷擾，更指對方有計劃地破壞她的聲譽及令她患有嚴重情緒困擾。及後Justin反告爆料的《紐約時報》、Blake與老公賴恩雷諾士誹謗索償巨額。Blake與老公被網民批評有計劃地毀滅Justin的事業，而夫婦早前被網民及傳媒挖「黑歷史」。而近日有黑客入侵Blake的社交網並分享多條「四仔」片段。

據知已有一段時間沒有更新社交網的Blake對事件不知情，而管理社交網的科企公司Meta已將其社交網修正。Meta的發言人Daniel Roberts接受傳媒訪問時表示公司好關注事件：「這種網上騷擾行為是錯誤的，而我們對此加以譴責。我們已移除相關違反我們條例的內容，並會繼續監察額外違規的帖文。」

另方面，Blake與賴恩近日向法官要求將Justin控告他們的案件撤銷，法官最快會於周一（3日）開庭時有定案。