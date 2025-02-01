蛇年外遊注意！必知12 生肖大利方位

近年港人旅遊意欲高漲，一有空就會前往外地放鬆身心。想趁蛇年出發暢遊兼行大運的話，揀選旅遊目的地時便不可輕率大意，事關每個生肖於流年均有相應的大利方位和忌位，找來玄學家區仲德師傅按風水學中九宮飛星所到的不同方位，推算12生肖適宜到哪裏旅行，有助趨吉避凶，讓新一年過得更稱心如意！

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肖蛇、馬 正南助升職

代表權力與地位的六白武曲星飛到正南方，屬蛇、馬的人士得其幫助較易升職及進財，並對從事飲食、美容、眼鏡的人士有利。南方的旅遊地點可選新加坡，必去樟宜機場內的7 層高大型購物商場星耀樟宜，內有約300 間商店及餐廳進駐外，同時兼備逾100種植物種類的植物園森林谷，及全球最大、高40米的室內瀑布雨漩渦，帶來不一樣的消閒購物體驗。另外，喜歡玩樂的話可到新加坡環球影城，該主題樂園即將於2月14日開設《迷你兵團》（Minions）主題區域Minion Land，集合了機動遊戲、市集及餐廳於一身。想接觸大自然的話，則可到亞洲最大型鳥類動物園之一的新加坡飛禽公園，共有400多個品種、逾3,500隻鳥類讓你觀賞。而屬蛇、馬人士忌去東北方，因五黃災難星飛到，易引致夫妻爭拗、投資失財、災難等，故不去為上。

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肖羊、狗、牛、龍 西南添財氣

屬羊、狗、牛、龍的朋友，蛇年大利方位為西南方，為八白財星降臨之處。此星五行屬土，羊、狗、牛、龍五行亦屬土，土土比旺，因而旺上加旺，有利從事設計、顧問、農畜、會計、食品的人士。西南方可到越南富國島，免簽證且香港有直飛航班，非常方便。必去佔地近50公頃、設有六大主題遊樂設施的富國島珍珠樂園（Vinwonders Phu Quoc），被譽為越南版迪士尼，其大海龜造型的水族館「海王宮殿」，棲息了255,000隻海洋生物。而毗鄰的富國島珍珠野生動物園是越南規模最大的野生動物園，住了3,000多隻動物，還可乘坐遊獵車近距離見識獅子、老虎、河馬的英姿。富國島附近有多個可乘快艇前往的小島，包括 Buom島、Gam Ghi島、May Rut島，島上水清沙幼，欣賞色彩班斕珊瑚的同時，還可體驗浮潛及漫步沙灘。

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肖猴、雞 西方增名氣

代表名望及名氣的四綠文昌星在蛇年會飛到正西方，是屬猴及雞朋友之吉星，大利從事機械、保險、金融及音樂行業的人士。出遊不妨選擇橫跨歐亞的土耳其，其中位於土耳其西南部代尼茲利省有著名景點棉花堡（Pamukkale），該處是高160米、長2,700米的超壯觀白色石灰岩梯田，加上湛藍色溫泉水，既美得像仙境，又能穿上泳衣泡湯，十分療愈！此外，還可到加柏都斯亞地區（Cappadocia）

格雷梅市一嘗乘坐熱氣球飛越山谷的行程，必定畢生難忘！今年屬金的七赤破軍星飛到北方，而猴及雞亦屬金，有兩劍相擊之象，故少去北方為妙。

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肖豬、鼠 東南桃花位最旺

屬豬、鼠的朋友，蛇年大利方位是東南方，因有一白桃花星飛到，此處散發着桃花及人緣的氣場，可廣結良緣，有利於從事表演、科技、醫護、導遊的人士。東南方可到新西蘭一遊，首推懷卡托地區馬塔馬塔鎮的哈比村（Hobbiton Movie Set），是電影《魔戒》和《哈比人》系列的拍攝地，共有 44 個哈比人洞穴及比爾博家的大門，讓人沉浸在電影般的奇幻世界中。不過，由於正北方受五行屬金的七赤破軍星影響，容易出現受騙、盜劫、爭鬥災禍等事件，特別會影響五行屬水的豬、鼠人士，皆因金生水旺，金水多情，會貪花戀酒，惹禍招災，易引致感情變化或錢財流失，因此不宜到北方旅遊。

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虎、兔 正東增財添喜慶

屬虎及兔的人士，蛇年大利方位是正東方，有九紫喜慶星到臨，代表喜事源源不絕，例如結婚、添丁、橫財等。九紫喜慶星屬火，與五行屬木的虎、兔人士形成「木火通明」，易獲得人支持，尤其對從事教育、醫療、政治等行業人士有利。東方旅遊地點首選台灣台南市，推介安平區的安平航海城，由軍用倉庫搖身一變成復古氣息的航海城堡，4 樓的希臘式露天觀景台不僅能環視安平全景，還可和鐘樓打卡兼欣賞夕陽。另外仁德區的奇美博物館及十鼓文創園區亦值得一逛。由於今年三碧是非星飛到西北位，令家宅小人當道，甚至會出現官非事件，而西北方屬金，剋五行屬木的虎、兔人士，應盡量避免前往西北地區旅遊。

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