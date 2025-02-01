eVito輕型客貨車　純電續航

平治推出新版eVito，提供只配備前排的60kW細電版（Panel Van）及配備前及後排的90kW大電版（Tourer），兩版本均有「長陣」及「超長陣」車型選擇。拍攝車為只配備前排的「超長陣」60kW細電版。（胡振文攝）

平治推出新版eVito純電輕型客貨車，最大特色是車載的多媒體系統由前款的Audio 30升級至更先進、功能更多的MBUX系統，不僅可隨時呼喚具有對話和學習功能的「Hey Mercedes」語音助手，更可與 Mercedes me 帳戶（將可應用於客貨車）結合使用，透過 Mercedes me 應用程式隨時隨地鎖上和解鎖汽車，亦可以使用應用程式預先啟動冷氣功能、控制車窗開關等。

中央觸控屏幕亦提升至10.25吋，並將加入3D全景泊車影像顯示的泊車套裝及新增交叉路口附加功能的主動式煞車輔助系統列為標準配備。同時提供支援Apple CarPlay的智能電話整合功能套裝、導航地圖、主動式車道保持輔助系統等選裝。此外，儀錶板採用更為簡潔的雙圈新設計，中間的5.5吋小屏幕更已升級至彩色顯示，並換上配備電容式手離偵測感應及多功能觸控面板的新式軚環、全新電動泊車煞停系統（electric parking brake）及具有無鑰匙（KEYLESS ）啟動功能的新式電子車匙。

輸港新版eVito提供只配備前排的60kW細電版（Panel Van）及配備前及後排的90kW大電版（Tourer），兩版本均有「長陣」（車長5.14米、軸距3.2米）及「超長陣」（車長5.37米、軸距3.43米)車型選擇。拍攝車為只配備前排的「超長陣」60kW細電版，受惠於沒有後排及3.43米超長陣，其深長平坦的貨箱空間載重體積高達6.6立方米，最高負載量更達950公斤。

新版eVito不論大電或細電，長陣或是超長陣，均搭載前軸馬達，以前輪驅動。提供拍攝的60kW細電版，最大馬力116匹，較90kW大電版小88匹，不過最大扭力同樣有362Nm，最大續航力達319公里（WLTP），較90kW大電版小62公里。標準支援50kW DC直流快速充電，由10-80%約1小時（若選配升級至支援80kW，由10-80%只約35分鐘）；若是以11kW AC交流電，0-100%則需約6.5小時。