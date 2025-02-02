倪樂琳𢱑拍古偶劇　梁嘉莹有得爭第一

三甲港姐倪樂琳、梁嘉莹與楊梓瑤一起食賀年菜過「肥」年，同樣肖蛇犯太歲的倪樂琳與梁嘉莹更相約攝太歲。姻緣方面，3位「A0港姐」皆不心急情花開，以事業為重，但嘉莹亦坦言若緣分到，也不排除直接「閃婚」。

應屆香港小姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹及季軍楊梓瑤在農曆新年大歎賀年菜「福星高照」、「年年有餘」、「好市團圓」等，攞個好意頭。倪樂琳指每年年三十晚媽媽都會準備盆菜和蘿蔔糕，因此每年也必定會過「肥」年，而她會準時在當晚12時敲父母房門拜年𢭃利是。至於在加拿大長大的梁嘉莹，近年到美國升學，未能與家人慶新歲，直至今年首次與家人到廣州過年團圓，相當開心：「之前新年會同朋友去滑雪，同埋包餃子過節。」為選美成功瘦身的她笑言不擔心新年狂吃令體重反彈，笑言賽後已再沒有動力減肥，但會盡量保持體態。而在荷蘭長大的楊梓瑤，由於婆婆及姑媽住得近，故新年相當熱鬧，她與哥哥會幫手包餃子，更會主動出擊到親友家拜年，利是滿袋，相當開心。

同為「蛇女」的倪樂琳與梁嘉莹在本命年犯太歲，但「鬼妹仔」梁嘉莹不明所以，倪樂琳解釋說：「即係可能會冇咁順利、冇咁好運。自己平時着黑白灰色衫，但係媽咪都逼我買咗紅衫沖喜。」梁嘉莹則笑說：「但我聽過話本命年係好嘅？所以唔信唔好嘅，咁就會好，哈哈。」犯太歲可擔心招惹是非？倪樂琳說：「做好自己就得，係驚工作冇咁順利。」而當選後惹來網民抨擊的梁嘉莹說：「任何事情都要小心啲，會注意言論，唔想惹是非、冒犯到人。」

高妹楊梓瑤走投「模」路

工作方面，已拍過美食節目的倪樂琳除了想繼續做主持外，今年有機會拍劇，最想演古裝偶像劇，因造型很靚。而廣東話大有進步的梁嘉莹亦想演戲，覺得拍動作戲相當有型。相反「高妹」楊梓瑤對拍劇沒抱太大期望，她說：「因為我太高，做模特兒比較適合。之前有去試鏡，導演話我太高，好難搵男仔襯到我，真係比較可惜，以前覺得身高係優點，但慢慢覺得可能係缺點，不過如果有要求『好高』嘅角色，可以搵我。」

同樣愛戀沒經驗的3位「A0港姐」，自覺年紀尚輕，不急於拍拖，倪樂琳直言先專心發展事業，梁嘉莹則抱「見步行步」態度，強調沒有追求者，並說：「或者聽日就遇到嗰個人，後日就閃婚！緣分好重要，嚟到就點都推唔走。」

場地：个園竹語