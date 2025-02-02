【是日通勝】

農曆正月初五

乙巳年 丁丑月 壬寅日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、上午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：拆卸、掃舍、嫁娶

忌：祭祀、開渠、出行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：21、24、40

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

金牛座：易破財，出門時注意錢包，否則必有損失！

雙子座：有能力幫人就不要推搪，助人為快樂之本。

巨蟹座：偏財運不錯，有機會中獎或收到神秘禮物。

獅子座：財運差，別再胡亂花錢，否則後果自負。

處女座：謹記財不可以露眼，小心誤中騙徒的陷阱。

天秤座：身心不在狀態，建議減少應酬，好好休息。

天蠍座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

人馬座：財運上升，愛情得意，可迎來愉快的周日。

山羊座：勿為自己製造麻煩，有些事情不要太執着。

水瓶座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

雙魚座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 遇貴人

（跌）猴 桃花弱

鼠：健康出問題，宜調整作息，不能再熬夜。

牛：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

虎：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

兔：適合參加社交聚會，容易認識新朋友。

龍：毋須對現狀感悲觀，對自己要有信心。

蛇：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

馬：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

羊：迎來充實自己的好時機，應好好把握。

猴：是日沖煞，容易對感情關係失去信心。

雞：整體運勢不差，謹言慎行就沒有問題。

狗：敢於投資在自己身上，日後必有回報。

豬：運勢強，得貴人相助，生活稱心如意。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

如何找出蛇年的偏財位？

在傳統國學文化中，除了有掌管正財運的八白正財星之外，還有一個掌管偏財運的星宿，那便是六白武曲星。此星得令時，能讓我們丁財兩旺、升官得權，但當六白武曲星失令，它就是一顆失財星，輕則丟財失義，重則傾家蕩產，所以相比八白正財星而言，偏財星的風水布局需要更為謹慎。

進入乙巳蛇年，六白武曲星飛臨正南位，若想要投資獲利、催動驛馬、增強偏財運等，可在室內作流年家居催旺布置。以下為你提供4大催旺竅門，以及4個偏財位禁忌，助你新一年投機運、職場運、偏財運能夠暢通無阻！

偏財位4大催旺竅門：

1.擺放魚缸，養金魚、紅龍等。與正財位相反，偏財位需要具流動性的物件，寓意以水為財，生生不息。

2.放置裝有銅幣的聚寶盤，以達到聚財、吸財的意象。

3.擺放音響、鋼琴等，聲音可以輔助偏財星，增加財源。

4.添置圓形金屬的鐘飾，有轉輪裝置更佳。

偏財位4大禁忌：

1.忌缺少陽光、人造光源。忌安裝燈膽數目為2、5、7、9的燈具。

2.少放舊物和雜物，容易藏污納垢、積聚灰塵，從而影響運勢。

3.不宜擺放帶刺或尖葉類植物，如仙人掌、玫瑰花等。

4.切勿安裝明鏡，以免打亂室內磁場，影響情緒。