娛圈單打︱年輕貌美花旦多　冇得坐正好正常

今時今日香港影視娛樂萎縮，好多藝人早就北望神州，入行25年嘅胡杏兒正正係其一。早在2012年，杏兒已將事業重心逐漸北移，仲曾經喺內地擔正女一，甚至打入《福布斯中國名人榜》，都咪話唔巴閉。之不過，女明星嘅賞味期限非常有限，呢位曾經嘅一線花旦亦無復當年勇咯。

杏兒最近喺內地一個真人騷吐露心聲，坦言早就沒有女一可演，但強調如果演一個無趣嘅女一，倒不如演一個有趣嘅女二女三。忽然咁坦白，卻換不到香港網民同情，反而揶揄之聲此起彼落，嘲諷「你估你係佘詩曼咩」、「阿佘拍大陸劇都冇女一做啦，憑甚麼呀你」、「你估你個囧樣好好戲咩」等等。

講真，杏兒都成45歲，不再年輕，而內地娛樂圈競爭激烈，大把年輕貌美嘅小花等候上位，冇得擔正做女一，正常不過。何況今時不同往日，十多年前，香港對內地來說既新奇又吃香，好多香港藝人北上賺個盆滿缽滿，好不風光。但風水輪流轉，家陣國家強大，香港只係一粒小螺絲咋，香港藝人亦風光不再。

再睇吓內地頂流花旦陣容，迪麗熱巴32歲已經有人嫌老，趙露思得26歲添，年過四十仍站穩一線，數來數去好似得孫儷，胡杏兒點比呀？所謂比上不足，比下有餘，杏兒早就賺了幾桶金，又有美滿幸福家庭，做唔到女一，亦冇乜好計較。

咁講啦，如果杏兒真係咁恨做女一，唔係冇辦法嘅，返嚟TVB娘家咪得囉。好似阿佘同楊茜堯咁，相繼回巢拍劇，所演又係「大女主劇」，過足戲癮，叫好叫座。所以啫，杏兒唔使灰心呀！