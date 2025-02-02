黃智雯養狗訓練耐性　搣甩壞脾氣

黃智雯（Mandy)今年定下目標，希望做一位高EQ和精緻的女人，透過畫畫和下廚，努力令自己平靜，照顧愛犬更改善了脾氣，視狗狗為吉祥物的她，新年前將牠畫成揮春通屋貼，時刻提醒自己耐性的重要。2025第一擊宣布重演兩年前的舞台劇，希望儲下的耐性得以發揮在舞台上，讓觀眾感受到她的進步。

近年熱愛畫畫玩Art Jamming，做陶瓷和鑽研廚藝，黃智雯目的只有一個，就是給自己放空：「我個人停唔到，好似一隻電兔好冇耐性，透過呢啲靜態興趣培養，唔想再好似以前咁衝衝衝。（有冇用？）有用呀！畀自己3、4個小時放空乜都唔諗，因為我太鍾意諗嘢，可能有演員病。」日前她挑戰用毛筆寫揮春，不過是畫松鼠狗愛犬Mochi，畫到Mochi肥嘟嘟，十分可愛，笑言畫畫冇天分，但相信人人天生有美感。她表示感謝愛犬的來臨，令她改掉壞脾氣，「因為要照顧狗狗嘅健康和飲食，佢性格好高敏，帶佢出街唔容易，訓練扣帶都要重複做十次，變相訓練到我耐性。」

Mandy又透露今年有新挑戰，將重演兩年前的舞台劇作品《薄伽梵歌》，男主角由朱栢謙換上另一位從未合作過的演員，大讚有新鮮感，預計年中上演，2、3月便要開始圍讀排練，農曆新年不能吃糕點要忍口？她表示一向少食油膩食物，笑言對油膩「入了血」，不過新年糕點都會淺嘗，新年將親自下廚炮製新年菜式，如齋菜、鮑魚和湯圓，自信煮藝不差，吃過的人都讚好。新年願望希望再優化自己，做一位EQ高和精緻的女人，她笑說：「希望內外都做到精緻，老公成日話我喺塊臉搞好耐，女人去水腫好重要，哈哈！內在就要身心靈健康，就好似一塊拼圖，當工作來臨時便可以全程投入。」但笑言揸車仍然是自己的死穴，間中因為迷路會發忟憎，直言要抆大臂減壓，十分搞笑。

場地：The House

妝頭：諺瞳.小白/Terrence Chan@HoLA

服裝：MARELLA