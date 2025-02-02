【心理測驗】你的受騙機率是？

你是否曾懷疑過自己被騙？或是篤定自己絕不會上當？其實生活中充斥着各種真真假假的資訊，讓人難辨真偽。不妨透過以下的簡單心理測驗，看看你目前被騙的機率有多高吧！這個測驗從你的潛意識出發，或許能讓你發現一些意想不到的盲點。

【問題】想像你正在為自己的網店設計網頁，需要選擇一個電話圖標放在「聯絡我們」的頁面，你會選擇哪一個？

【答案分析】

A.選擇A的你…… 被騙機率:44%

你堅信的某些哲學思想中，可能攙雜了一些不實的成分，讓你被蒙蔽而不自知。或許你曾從網絡影片或其他渠道接觸到某些特別的思想，並深信不疑，甚至身體力行。你可能不願意承認這些思想的虛假性。然而，如果這些「真相」讓你感到生活更美好，那麼是真是假也毋須過於執着。

B.選擇B的你…… 被騙機率:20%

你目前被騙的機率非常低。即使真的被騙，那也可能是善意的謊言，如同安慰劑效應般，帶來正面影響。例如，即使只是普通的水，若有人告訴你它有神奇的美白功效，你也可能因為相信而真的容光煥發。如果某些謊言能激發你的潛能，不妨欣然接受，並善加利用。

C.選擇C的你…… 被騙機率:66%

你生性多疑，也曾識破過不少謊言。然而，你更容易識破一些顯而易見的騙局。你可能下意識地認為，大型企業或主流媒體不會欺騙大眾。事實上，是否被騙與對方的規模無關，要小心避免被群體意識所迷惑。

D.選擇D的你…… 被騙機率:80%

你天性純真，容易被言詞鑿鑿的人所說服，認為如此肯定的言論不可能是假的。然而，說話者本身也可能被謊言蒙蔽而不自知。因此請務必留意你所相信的「真相」，很可能只是另一個人深信不疑的謊言。