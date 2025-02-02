Beanies望拍綜藝　爭做美女廚神

女團Beanies今個春節在工作中渡過，首次參與澳門舉行的花車巡遊表演。講到新年習俗，張天穎（Jaime）稱會跟家人登高行大運，李凱翹（Kay）揚言一定要食足「一底」蘿蔔糕及年糕，黃健怡（Winky）表示會與一家人通宵麻雀，陳樂頤（阿左）每年會去同學家中拜年，為的是同學媽咪炮製的超級美味蘿蔔糕，她說：「我上年跟佢學咗整，考慮整畀大家食。」至於潘釗彤年初一會由朝煲電影煲到晚，但看的並非港產賀歲片，而是西片吸血鬼，被團友笑是另類賀年。

組合去年非常高產，團歌加上5位成員各自的單飛歌合共推出了逾10首歌，而且演出機會多多，團員們對成績均感滿意，講到蛇年展望，她們望能舉行音樂會，並呼籲粉絲一齊集氣：「我哋出道一周年搞咗個百幾人嘅騷，當時只有一首歌，依家我哋已經夠歌可以搞音樂會喇！」五女又希望在音樂以外有新嘗試，笑言若能一齊拍攝綜藝應該既搞笑又好玩，並提議拍攝《美女廚房》，因已有齊天堂與地獄廚神，阿左是天堂代表，地獄則有曾搞到廚房着火的Kay，也有想過拍《港女野人》類型的綜藝一齊攀山涉水及露營，但Winky即舉手表示有難度：「呢個活動對我嚟講有啲驚，因為我好驚見到蛇。我已經進步咗好多，以前聽到蛇都唔得，見到蛇公仔都驚。（你對蛇有陰影？）我其實冇見過，可能我前世係畀蛇整死。」

而五女回顧去年都有不少新挑戰，並為自己訂下新一年目標，Jaime去年推出國語及英文單飛歌，又跳出自己的舒適圈跟途人做街訪，另一個突破是跟男友ANSONBEAN合寫歌曲，但無鬧交，問到蛇年會否跟男友推出合唱歌？她說：「睇吓點先啦！展望推出多啲歌同去旅行。」阿左透露去年到了不少地方旅行見識世界，最激是在澳洲挑戰sky diving，她揚言新一年目標是學車，並呼籲：「大家出街小心啲，哈哈！因為上年公司安排褓母車畀我哋出入，縱慣咗我哋，所以我要學車車番大家作回報。」Kay指龍年推出了首單飛歌，蛇年會更努力創作：「我立志要練好一段電結他solo，另外我本身有教瑜伽，我之前已經讀咗200小時瑜伽導師課程，希望抽時間讀埋300個鐘課程。」而Winky與釗彤不約而同認為去年最大挑戰是跳舞，Winky笑言原來跳舞沒有想像中恐怖，希望可以學多一點，以及發掘自己在音樂以外的興趣，釗彤去年上了演藝課，她望蛇年有機會拍劇或拍電影，實行學以致用。

場地:Mini Hotel（Causeway Bay）