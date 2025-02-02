李敏鎬孔孝真太空全裸相擁　新劇遭圍插：問問編劇吧

韓星孔孝真夥拍「長腿Oppa」李敏鎬合演的vN韓劇《問問星星吧》，製作費高達逾2.65億港元，但上月初啟播以來，口碑收視均強差人意。

上周第8集劇情發展至飾演婦產科醫生的李敏鎬，與太空站指揮官孔孝真被困在太空站，雙方脫掉衣服一絲不掛相擁取暖，更上演太空床戲，收視雖然止瀉，由谷底1.826%反彈至2.199%，但網民依舊鬧爆劇情唔掂，直言不明白兩人為何會接拍這部爛劇。

昨晚（1日）播出第9集，李敏鎬與孔孝真戲劇性地重返地球。劇中扮演孔孝真男友的太空員金柱憲，奉命上太空站救出兩人，結果他在太空站內見到飄浮在半空的紅Bra，還見到兩人赤身露體緊緊擁抱在一起維持體溫，而在地面控制中心內，全體機組人員也同時目睹這一幕，雖然臉上露出疑惑的表情，但卻大讚兩人做得好！之後3人一起乘太空船返回地球途中，卻因機身着火失控，最終有驚無險，3人用降落傘順利降落地球。

大批觀眾狂插劇情太差，狂吸負評，收視繼續徘徊在2%，非常慘淡，有網民直言這部劇簡直是浪費了兩位演員，不明白編劇到底想表達甚麼，戲稱劇名應改為《問問編劇吧！》

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