炎明熹名正言順返老家過年　蒙娜麗莎式微笑自拍暗藏玄機？

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）事業發展今時不同往日，猶記得去年年頭深受無綫力捧時，工作排得密麻麻，一度要「跪求」公司批出4日假，讓她可返故鄉汕尾跟家人度歲。直至去年6月自爆出續約風波，現尚在「雪藏中」的她，終毋須再擔心「冇假放」，日前已身處內地過農曆年。

Gigi更新社交網，留言祝大家「新年快樂，身體健康、心想事成。」見她分享在黑夜中玩「擦地炮」，又疑坐電單車尾兜風，享受鄉間的純樸風情，而其中一張微露事業線加「蒙娜麗莎式微笑」的自拍照，被網民讚太靚女。

而同屆參加《聲夢傳奇》的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）明顯成為無綫新寵，首次亮相處境劇《愛．回家之開心速遞》的戲份終播出，劇中飾演「高一彤」（彤彤），是「金城安」（周嘉洛飾演）的表妹，扮演Chantel父母則是徐榮及朱凱婷。

劇情講到高家三口由澳洲來到香港，特意來到熊家與長輩「根叔」熊樹根（劉丹飾）拜年，彤彤父母更拜託遠家親戚「根叔」照顧留港讀書的「彤彤」，安排她入住「熊家」。Chantel表示「彤彤」角色與自己背景相似，也是在澳洲讀書，感覺特別親切，而她在未入劇組前，曾透露想做「金城安」的表妹，現可謂如願以償。