【營事檔案】燕麥片蒸蘋果

水果一般都是新鮮生吃較多，因其爽脆的口感及香甜而十分受歡迎，但在天氣冷以及身體不適的時間，吃新鮮水果的意慾就會相對減低，而除了菠蘿、香蕉等水果加熱食另有一番風味以外，蒸蘋果都是一個不錯的選擇。

蘋果加熱後果膠更易吸收

蘋果含有大量的果膠，經過蒸煮後的果膠也能發揮更好的作用。將蘋果蒸熟後，質地會較為軟身，因此較易進食及消化，適合咀嚼力及牙力欠佳的長者及小朋友，因蘋果煮過後纖維會軟化，腸胃不好、病後或手術後的人都適合將蘋果蒸軟後食用。蘋果的果膠是水溶性纖維，遇水加熱後會膨脹，可增加飽腹感以及有助膽固醇代謝。

蘋果果皮含多酚

水果的營養多在果皮裏，蘋果皮中的多酚含量是果肉的6倍，果皮本來是用作保護果肉內的種子，防衛天敵以及紫外線的傷害。因此多酚可以幫助身體細胞的新陳代謝，減少廢物在身體堆積，有助血液循環及健康，例如綠茶、提子及紅莓都有含有豐富的多酚。在經過蒸煮過程後，果皮都會相對較為軟身，就更易入口了。

燕麥片蒸蘋果

材料：

燕麥片 3湯匙

蘋果 1個

枸杞 4粒

去核紅棗 2粒

做法：

1) 蘋果洗淨後，切件去核

2) 去核紅棗切細備用

3) 在碗中放入蘋果、枸杞、紅棗及燕麥片

4) 以中火蒸20分鐘，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。