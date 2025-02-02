李彩華北海道晒巨乳離奇升Cup　梁雪湄玩冰火上圍蕩漾

李彩華近年憑《乘風破浪2023》人氣再度急升，吸金力與日俱增，有傳她身家高達2億，在世界各地擁有12個物業，早已是圈中的小富婆。失婚的她曾自爆追求者眾多，但至今仍享受單身的盛女生活。近日她飛往北海道旅行，此行更拍攝了一輯性感靚相，網民都驚呼她的上圍忽然升級。同樣於新年期間出國感受異地風情的還有47歲的梁雪湄，這位前「電波少女」同樣在雪地派福利圖，穿比堅尼在冰天雪地露天浸溫泉，造成冰火兩極的視覺衝擊！

李彩華日前更新社交網，她寫道：「新嘅一年勝舊年，最緊要係身體健康，身邊圍住你嘅全部係愛你嘅人，真係諗起都開心！PS:真係多謝呢位朋友幫我影到我身材咁玲瓏浮凸，所以話新嘅一年隨時咩都有機會發生！#新年 #cny #2025 #影相。」

只見41歲的李彩華置身北海道二世古的雪地，她身穿粉紅色心心print bra top，披上一件白色皮草，踩着一雙紅色高踭鞋，與雪地格格不入。李彩華在雪景中擺出多個誘人pose，攝影師高角度拍攝，令其上圍更加澎湃，勁有睇頭，其中一張半身照，李彩華酥胸半露上圍再度發育般，明顯比以往有別。網民在帖上心心眼大讚李彩華Hot：「新年快樂，血已流」、「年年keep住咁索。」

而同樣在雪地派福利的梁雪湄，當年與姚樂怡、任港秀、汪琳、李思蓓、梁佩盈、翟佩雲和雷晴雯組成「電波少女」，憑傲人身材迷倒一班宅男粉絲。梁雪湄淡出娛樂圈後投資飲食及美容生意，近年更成為旅遊及飲食KOL。前日（31日）她在社交網分享芬蘭睇北極光的，更在雪地上浸溫泉，她寫道：「好鍾意Rovaniemi呢間Glass Resort每間房都有私人溫泉私人桑拿，雖然外面好凍凍，但浸完返房即刻跳入桑拿焗一焗成個暖笠笠， Beautiful Glass Resort。」並hashtag標註#等待的北極光 #冰天雪地浸溫泉 #第一次冰天雪地着泳衣 #溫泉 #rovaniemi #finland #芬蘭 #羅瓦涅米 #北極光 #玻璃屋。

從梁雪湄分享的影片及照片可見，她身穿黑色比堅尼於雪地上的露天Jacuzzi浸溫泉，她無懼寒風刺骨走到Jacuzzi的池邊仰天輕輕轉身，同時屹高身體令澎湃上圍蕩漾，之後她又180度轉身背向鏡頭，當看到馴鹿拉雪橇時，梁雪湄立即轉身細望。網民好奇當地的天氣，並在帖上留言查詢，而梁雪湄則回覆表示：「好好彩不是太凍，大概零下兩度。」