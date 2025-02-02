Selena Gomez為驅逐非法移民痛哭　白宮分享受害者母親見證

美國總統特朗普（Donald Trump）實施驅逐非法移民政策後，有墨西哥血統的美國女星Selena Gomez早前自拍為非法移民痛哭的短片，表示：「我很抱歉，我希望我能做點甚麼，但我甚麼也做不了。」她的言論引來白宮反應，於社交網站分享3個受害母親的見證，她們女兒都被非法移民殺害。

其中母親Tammy Nobles的20歲女兒Kayla Hamilton於2022年7月被非法移民黑幫姦殺，Tammy批評Selena表示：「你根本唔知自己為咩人而喊。我哋啲細路被非移民殘忍謀殺同強姦同毆打到死放喺地下唔理，又點樣計？」另一母親Alexis Nungaray的12歲女兒Jocelyn上年被非法移民掐死，Alexis則指控Selena做戲：「好難相信佢係誠心同真實，因為佢係個演員。」另一母親Patty Morin的37歲女兒Rachel於2023年8月行山時被非法移民殺死棄屍荒野，Patty亦罵Selena是非不分：「我覺得佢只係呃人去為非法活動博取同情。冇人為我哋母親發聲，為我哋細路流淚。」