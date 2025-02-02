一代玉女楊采妮最新狀態曝光　年達半百顏值不輸巔峰時期

除了周慧敏外，楊采妮也是一代經典玉女，多年來迷倒不少少男。楊采妮在2013年與新加坡籍男友邱韶智結婚並誕下一對孖仔，專心相夫教子，鮮有出席公開場合，雖然曾短暫復出拍戲，但產量不多，對上一次演出已經是2018年拍攝的台灣電影《嗨！神獸》。日前閨密許茹芸在社交網分享與楊采妮的合照，半百楊采妮素顏樣貌令人震驚。

楊采妮、許茹芸、李心潔因合作結緣，雖然分散在不同的國家居住，但無損姊妹情。嫁到韓國的許茹芸前日（31日）在社交網貼上才與楊采妮的合照並說：「今年包的第一包！給我2位親愛的乾兒子！前陣子采妮旋風來台北帶媽媽一起過年，因此我們有了一個年前的驚喜相聚。短短一個晚上，我們做了好多事情⋯吃了我們好久沒吃的麻辣鴛鴦鍋、燒仙草，當然還有聊天必備的零食，一邊還幫乾兒子尋找Pokémon的相關周邊商品⋯非常精實且滿足的一整個晚上，最後還得到了楊媽媽招牌拿手的滷牛腱成為我們家今年除夕夜年菜最快被掃精光的ㄧ盤⋯（約5分鐘⋯吧!）很棒的蛇年，注入了很多幸福溫暖能量的2025年。」

好姊妹難得見面，心情當然十分興奮，久違了的楊采妮即使素顏上陣，狀態非常好，皮膚依然相當白滑，散發出仙女般的氣息，顏值完全不輸年輕時期！楊采妮曾因拍戲與金城武、吳奇隆兩大男神傳出緋聞，更有傳聞指2人因楊采妮而翻臉，但多年來楊采妮從未確回應，而且只承認與新加坡律師男友邱韶智的戀情。