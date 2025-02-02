方力申「鄧麗欣」世紀再合照　女方依偎結實胸膛真復合？

藝人方力申（Alex）入行25年，不但在泳壇上取得佳績，在娛樂圈同樣吸金力強，加上投資有道，家中有無數藝術品珍藏，又以近半億購入元朗一間獨立屋，一直被指是圈中著名的隱形富豪。小方與鄧麗欣曾被視為圈中的金童玉女，不過二人曾拍拖10年後宣布分手，各自有新的另一半。最近，有網民在社交網上分享了一張「鄧麗欣」甜蜜依偎在方力申肩膀的合照，讓不少網民紛紛留言以為二人重新復合，破鏡重圓。

近日，有網民上分享了一張「鄧麗欣」甜蜜依偎在方力申肩膀的合照，並留言：「見面多少次·心動多少次·是方力申呀~你錄制前 再見一面吧，開心。」照片中可以看到方力申留了清爽短髮，身穿黑灰立領羽絨外套，與一名銀髮造型的女粉絲站在內地某便利店前合影，該名女粉絲十分小鳥依人地將頭部緊靠在小方肩膀，並將整個人貼在對方懷中，相當熱情。而身旁的小方亦十分配合，主動拿起女粉絲的手機影大頭自拍，盡現友善親民一面。貼文發布後便引來大批網民留言表示震驚，指誤認帖主是鄧麗欣：「真的是以為鄧麗欣才點進來」、「女方太像麗欣了」、「還以為他倆又在一起了」、「你們一起吧結婚吧，這樣就會看到他和鄧麗欣到老的樣子了」、「鄧麗欣同方力申係埋一齊？」另外這名女粉絲早前和小方一起做義工，一樣影過靠得頗近的照片，網民就表示：「鄧麗欣和石修做義工！」十分搞笑。