衛詩雅婚照曝光　與醫美未婚夫襯到絕！

憑電影《破．地獄》橫掃4個影后殊榮的衛詩雅（Michelle），將於2月16日迎接人生另一個大日子，和拍拖2年多的醫美醫生周祉安（Kenley）舉行婚禮成為蛇年新娘。距離婚期尚有兩周，Michelle和準夫婿在社交網放閃，準備婚分享3套黑白為主題的出爐婚照，其中一輯婚紗相，戴上頭紗，身穿Low Cut魚尾婚紗的她，跟黑西裝打煲呔的Kenley，外形襯到絕；而另一輯婚紗相，換上低胸白色婚紗的Michelle坐在櫈上仰頭向Kenley展示燦爛笑容，而低頭望準太太的Kenley面露冧笑；最後一輯相則較玩味，再穿上全黑低胸晚裝的Michelle挨在枱上笑到見牙唔見眼，嫁得良婿，當然瞓覺都會笑，3個造型均戴上各款閃爆鑽戒，象徵華麗出嫁。

她留言謂：「正式進入倒數階段，但呢刻我人已經到達荷蘭工作。」又Tag「#船到橋頭自然直」，似乎待嫁心情又興奪又忐忑；至於Kenley則啖定得多，身穿筆挺禮服的他一個人坐在疑似教堂內，留言向Michelle發表愛的宣言：「@michellewsn you have completed me」，甜爆，「十優港姐」麥明詩亦有留言大讚她靚！