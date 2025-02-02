本日日本：時尚品牌聯乘連鎖咖啡店　潮袋出籠

對於咖啡迷來說，日本星巴克的周邊商品經常令人忍不住入貨，自2023年首度與PORTER聯名合作，引起搶購熱潮，最近這個爆紅聯名組合展開第二彈合作，其中一個注目單品是咖啡豆造型2WAY工具袋，以PORTER熱賣的2WAY工具袋為基礎設計，是一種抽繩式束口袋款，並特別為星巴克進行了原創設計，像是以咖啡豆形狀為靈感的底部造型和附帶的小袋。正面有兩個大口袋，每個口袋後面還有一個隱藏口袋，可放置隨身瓶。而且尺寸是為了今次合作款355ml容量的瓶子而設計，就算將瓶子放入也不會令袋前面鼓起失去輪廓。可孭亦可手提使用，共有黑色及星巴克標誌性的拿鐵米色供選擇。頭盔袋也是PORTER的經典袋款，容量比工具袋大一點，同樣加入咖啡豆形狀的底部和附帶小袋設計，兩個前袋後面各藏有一個瓶子收納袋，有足夠的存放容量，即使瓶子放在袋中，也可以輕鬆放入手提電腦，同樣有黑色及拿鐵米色供選擇。而不銹鋼瓶有355ml及591ml兩種容量，正面印有 PORTER吉祥物「波特君」，還穿上了咖啡師圍裙，霧面塗層的瓶身和帶有光澤的雷射蝕刻表面，形成美麗的對比，皆使用真空雙層不銹鋼打造，有優良的保溫和保冷效果，三款配色包括霧面黑、霧面拿鐵米及霧面橙供選擇。今次還有專為星巴克臻選東京烘焙工坊所設計的產品，使用了皮革和防水尼龍打造2WAY工具袋，呈現更高級的質感，而不銹鋼瓶身選用銅色和黑色搭配，靈感源自烘豆儲藏室外觀，所有產品2月5日公開發售。