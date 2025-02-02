衛蘭4月開巡唱廣州啟航　單身10年渴望找到真愛

歌手衛蘭雖然性格鬼妹仔，但就好鍾意中國傳統過年氣氛，表示今年派五位數開工利是，又會買新衫同着紅底。本身愛整潔，過年當然會更加勤力執屋大掃除，而為食的她，愛吃蘿蔔糕、年糕及油炸食品，但會為工作而節制。為慶祝入行20年，衛蘭在《聲生不息》拍攝結束後，4月將舉行世界巡迴演唱會，首站定於廣州，她表示：「我好耐冇開巡迴演唱會，上次2019年紅館騷後諗住做巡迴騷，最終無做到。今次係全新演唱會，分享少唱嘅舊歌，好似《My Cookie Can》就會重新編曲，歌迷好想聽。」

入行20年，衛蘭坦言自從離開公司做獨立歌手，經歷不少挑戰和成長，清楚知道透過音樂去幫助人是其使命，「我會探索唔同嘅音樂，慢慢有空間自由去決定。好清晰知道自己做乜，唔係為錢為名氣，想透過音樂畀安慰、鼓勵和愛歌迷，聽我啲歌真係醫治到佢哋，更有動力去做音樂係最開心。」談到以前做音樂多多少少會需要妥協，未必百分百表達所想，不似現在可以想做就做？衛蘭表示過去20年學習在謙卑下成長，未來會不斷接受挑戰，儘管面對挑戰時會驚，但會驚住去做，「就好似《聲生不息》我都好緊張，但知道對我演藝上是好事。」又言出道至今學會了不執着和不理會評論，相信前路早已鋪好，只需要努力做好本分。

談到新年願望，衛蘭直言希望找到真愛，自爆單身超過10年，朋友試過做媒但不適合，自嘲安靜到似圖書館，「悶過我唔得，想搵個同我性格相反，氹到我、溝通好、專一和同信仰，（靚仔？）唔使，但唔好太唔靚囉！」又表示拍拖一定讓妹妹衛詩過目，笑言：「妹妹話唔得，最後真係唔得，佢太了解我。」

場地：蓮香樓

妝頭：hongjai_ makeup／Domanic tao@Orient 4