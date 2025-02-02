VIVA以退為進　避開經理人「偷食」

英皇女團VIVA、組合FINALLY、麗英及《全民造星V》Kakit今日（2日）出席活動獻聲，吸引大批粉絲到場支持。VIVA 4位成員Ada （姜咏鑫）、VALC（張鈊貽）、Carina（李晞彤）及Macy（馬思惠）於台上分享參與真人騷的趣事，Ada大爆成員們熟睡時的笑料：「VALC發開口夢講嘢好清晰，好似讀緊書咁，Carina有次笑到醒。」Carina即解釋因夢見到G-Dragon。

談到她們日前參與英皇團拜，她們指當日有很多前輩在場，但笑指之前已成功向張敬軒等前輩集郵，故當日主力避開經理人視線，匿埋吃美食，Carina又自爆被網民發現在宿舍吃零食，不久便獲贈一箱零食送上公司，她即以退為進扮大方表示要派給同事。

提到在網上真人騷Macy被經理人召見兼整蠱，期間更營造由海兒來頂替她隊中位置的假象，她笑指當時被其他成員弄得心情緊張，但抱平常心面對，問她當時可有擔心被飛出女團？她笑謂：「我係諗住加多個人。」

至於FINALLY指大年初三赤口當日已開年，等指未有鬧交，不過玩「魚蝦蟹」時被其他同事發了新年財。笑問已求婚成功、並預計年尾擺喜酒的程人富為何不預演派利是？他笑指自己跟足規矩，要婚後才可派。他表示剛找到心水婚宴場地，並預計延開20、30席。另談到新一年工作大計，麗英透露會作新嘗試，挑戰參與歌曲創作；FINALLY亦表示已有新作，亦是他們首次參與填詞，將於本月中推出。