袁偉豪睇張寶兒頭　追女湊「好」字

袁偉豪與張寶兒的囝囝「袁咕碌」轉眼已經一歲多，為迎接新年他一早開始「特訓」兒子拜年，為𢭃利是做好準備。恨再做爸爸的他笑言要等老婆點頭，希望生多個囡囡湊成「好」字，兼夾攞政府兩萬蚊生仔獎金。

藝人袁偉豪（Ben）與張寶兒的兒子「袁咕碌」袁晞祐轉眼一歲多，一家三口過年更加幸福，寶兒過年前已為家居裝飾增添氣氛，特別選購桃花加強儀式感，還會進行家庭教育，教囝囝向父母拜年。Ben也笑言準備就緒，聖誕節過後已經「特訓」教兒子拜年「請請」手勢，準備好袋子給兒子拜年𢭃利是：「都想帶佢多啲出去拜年，囝囝出世後，好多朋友都想探佢，但呢位阿媽對小朋友作息時間好着緊，所以過年就啱晒，帶佢去拜年見吓朋友。」

Ben指囝囝剛學識行路，相當可愛，每日和囝囝玩一、兩小時已經很快樂，袁咕碌半年前更已經先叫爸爸，實在冧爆老竇，他笑說：「半年前囝囝牙牙學語嘅時候不斷引導佢叫爹、爹，佢識叫爸爸，已經開心咗我半年，但係依家仲未識叫阿媽。」寶兒笑說：「開頭都好想佢嗌媽媽先，但係都冇辦法，小朋友每個發音都有佢嘅時間，我都已經睇淡咗，冇唔開心。」她覺得兒子先叫爸爸因為老公有獨特的教學方法：「佢會不斷咁重複好多次，好似佢鍾意嘅歌佢會播足半年畀個仔聽，我就同佢唔同，每日都要轉嘢。」

為事業搏殺

寶兒為兒子成長花盡心思，不時在社交網分享心得，近期將家中玩具架變書架創造學習環境，惹起網民熱議，對教仔自有一套的她並不覺得自己是虎媽，她說：「係有要求，但唔係虎媽，佢呢個年紀想佢認真玩，但要係學到嘢咁玩，玩嘅過程中想佢學習規矩，有要求地玩，啱嘅時候做啱嘅事情。」Ben則笑說：「我哋喺執行上互補，佢畀個仔玩嘅時候，又間接玩埋老公，做爸爸之後個優先次序都係畀咗小朋友。」講到可希望追個女湊成「好」字？Ben笑言要睇老婆：「最理想係咁，我都等緊政府嗰兩萬蚊（指新生嬰2萬元獎勵金）。」寶兒則笑說：「咁你許願啦。」

家庭美滿，事業上夫妻在蛇年各有發展，寶兒重操故業，讀地理的她和友人開公司主理關於紅樹林藍碳工作，除了要擠出時間，也要重新適應商業社會。兒子出世以來，Ben處於休息狀態，陪伴兒子成長，他指已經休息了年多，拍劇要等公司安排，當然有時也會疑問是否休息得太耐，但也感恩可以看着兒子成長，已準備好再搏殺。拍劇以外過年後會再走入錄音室錄歌，計劃到內地舉行音樂會，現在唱歌好像重拾以前夾Band時的初心，希望作品能收錄成唱片！

埸地：Harlan's