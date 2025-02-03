【是日通勝】

農曆正月初六

乙巳年 戊寅月 癸卯日

吉時：晚上11時至1時、凌晨3時至5時、上午5時至7時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：嫁娶、安床、開市

忌：穿井、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：40、49、34

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：安分守己，平常心看得失，煩惱會少很多！

金牛座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

雙子座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

巨蟹座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

獅子座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

處女座：行好運也應低調一點，以免惹上是是非非。

天秤座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

天蠍座：三心兩意沒好處，重要公務最好優先處理。

人馬座：頻頻遇到不如意的事，內心有一種無力感。

山羊座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

水瓶座：不要隨便插手別人的私事，以免惹上麻煩。

雙魚座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）雞 財運差

鼠：財運上升，不參與賭博，就沒有麻煩。

牛：工作墨守成規，易被競爭對手比下去。

虎：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

兔：健康運下跌，容易受傷，要注意安全。

龍：事業運一般，被棘手問題弄得一頭煙。

蛇：要留意身體狀況，有不適要盡早求醫。

馬：勿沉迷物質享受，還是節儉一點較好！

羊：做好本分，不多管閒事，事業有進步。

猴：消費意欲強，花錢如流水，易入不敷支。

雞：是日沖煞，求財遇阻力，需保持耐性。

狗：情緒回穩，生活無憂，做事得心應手。

豬：心情差，思緒亂，易把簡單事複雜化。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

一年之計在於春

今天是立春日，正確時間是22時11分才踏入蛇年，10分仍是龍年！有讀者問坊間關於生肖的報道令人混亂，同一媒體竟然對於新的生肖年何時開始有兩個說法，以今年為例，一方面稱年初一子時（即午夜11時上頭炷香的時間）一到，馬上進入蛇年，另一方面過12點又稱蛇年首個寶寶在某某醫院出生。其實只要找一個懂得批八字的師傅問一問，便可找到正確答案。

華夏文化經歷千年變化，祖先不停修正，若我們不尊重自己的文化，外國人又怎會尊重呢？更有些人隨波逐流，未經查證就覺得這些文化是迷信，可悲！

有句話，10個人說謊，這謊言便會成為真實，舉例，民間傳說向王母娘娘賀壽會送上壽桃，你有聽過是送上壽包嗎？但不知從甚麼時候開始，設置壽宴的菜單竟有壽包送上，要知道壽包是為過世人士所用！華人文化最講意頭（兆頭），「一語成讖」這句話實在值得大家認真思考，為甚麼有句話叫「不怕生壞命，最怕改壞名」，皆因文字和語言是有能量的，一旦用上不好名字，而眾人又不斷叫你，其不好的力量會大大加強，這是肯定的。

作為新一年真正的開始，首要做的是增旺磁場，打響銅鑼，驅散負能量，你看馬會和交易所，每次開季和有新股上市都會打響銅鑼，兩者都沒有發生財務困難，輸是馬迷和股民。輸人不要輸陣，無論有運或無運，最緊要洞悉天機，為自己布陣，祝大家身體健康，財來十方。