朱敏瀚親回緋聞當睇戲　心頭高恨搵阿佘談情

藝人朱敏瀚與陳曉華的緋聞鬧得熱哄哄，身為當事人的朱敏瀚笑言全部都得個講字，毫無憑據，自己都抱着追劇的心態去睇。談到理想對象，他亦沒有選擇曉華，反而大讚佘詩曼是其理想型。

今年農曆新年，朱敏瀚收到由一位寺廟高僧親手寫的「福」字揮春，為此他還專門去過膠保存，而每逢初三他亦會去車公廟祈求事業順順利利。自認是傳統男人的朱敏瀚直言想結婚生子：「我好鍾意小朋友，尤其想生女。」提到緋聞女友陳曉華，他就表示由傳出結婚到分居整個過程都只是出自於一本雜誌的口，沒有相片為證，所以自己對待這個新聞亦抱住一種追劇的心態。他坦言因為事件牽涉對象不只是自己，所以要謹慎言行，不希望自己的說話會影響到其他人。

至於問到圈中女藝人誰最接近理想對象？朱敏瀚就直言是佘詩曼，還問到：「佢仲單身？（單身啊，你想去追？）我努力吓。」笑言自己想與對方在戲劇上有合作機會，甚至希望在戲中與對方飾演情侶。

佘詩曼西裝Look開工

另外，阿佘放完3日新年假後，便立即投入工作，為劇集《正義女神Themis》進行拍攝。有網民成功在街頭捕捉到她與譚耀文拍戲的畫面，相中阿佘身穿灰色西裝，戴上眼鏡，霸氣十足。阿佘還在社文平台分享與譚耀文的合照，留言表示：「我們的戲份殺青了，不捨。珍惜。」