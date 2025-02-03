大S流感併發肺炎離世　小S不捨：我會永遠感激她

尋日（2日）有社交網專頁忽然出post表示：「台灣有位大明星過世 稍後會有官方公布 48歲，日本流感急病」並指該「台灣大明星」死於急病，並於日內火化，又表示對方係屬於《流星花園》一名48歲育有小朋友嘅女星，令不唔少網民擔憂專頁所指嘅係女星徐熙媛（大S）。

今早，大S妹妹小S（徐熙娣）經理人證實大S死訊：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」

今日（3日）網上就流出多張網友聲稱係大S離世內幕嘅流言截圖，當中就見到有網友言之鑿鑿指大S係1號早晨病逝，因感冒引發多個病狀，估計係因為佢自身有基礎病，被某個流感攻擊致命；網上亦流出稱係大S前夫、內地富二代汪小菲北京律師團久，惟消息均未得證實。

多間台灣媒體就傳聞向大S經理人、小S、S媽等求證，經理人同S媽均未有聽電話；小S則已讀不回；甚至連大S好友陳建州（黑人）亦冇聽電話，佢對於詢問訊息亦係已讀不回，不過佢凌晨更新限時動態，尋晚佢帶埋孖仔去澳門力撐愛妻范瑋琪開騷。但亦有網友分析小S日前先上傳同S媽熱情共舞影片，如果大S出事，兩人冇可能有心情玩呢啲，認為唔可能係大S。但同時亦有網友發現，小S社交網突然關閉留言功能，依家貼文下方都無法留言，因此感覺「怪怪哋」。

大S另一好友Makiyo就透過經理人表示：「我是完全沒有聽說，不然真的會嚇死，不可能吧，沒聽說。」范曉萱亦覺得唔相信，佢要去問S家人。而大S前夫、內地富二代汪小菲被發現突然將短視頻平台帳號頭像換成黑色相，繼續引發一波擔憂。

其實罕有見人嘅大S，近月一反常態孖老公具俊曄頻頻現身多個親友聚會，包括同小S影全家福，10日前更出席台灣「綜藝教父」王偉忠大女歸寧宴，合照中均見其狀態大勇，靚樣依然見得人。翻查大S病歷，佢曾因感冒癲癇復發突然昏倒，當時大S曾向傳媒表示自己情況「真的不好」，很需要外間給予時間及空間休息，自己需要好好休養。當時小S也都回應並交代家姐情況。