袁詠儀出埠旅行避年　回應被指「霸道兼惡氣」

影后袁詠儀（靚靚）最近開始活躍起來，除夥拍張曦雯及羅子溢等接演劇集《模仿人生》外，更落力為馬來西亞賀歲片《OMG！阿媽有喜》宣傳，農曆新年期間她終可透透氣，與家人出埠旅行避年。日前她受訪談到今次拍攝賀歲片，形容整個過程開心又舒服：「見到團隊很年輕，又有拼勁，令我想起當年自己二十多歲開始拍戲的時候。」至於多年來不時有指以往「霸道兼惡氣」，靚靚終有機會正面回應：「這些真是外間對我的誤解，我已經時刻提醒自己要保持初心啦！」

對於近年似乎刻意減產，靚靚坦言：「首先是女演員都會有年齡的限制，第二就是劇本，我想拍些沒嘗試過的、有內容的作品，不想人家講句『妳這麼久沒有拍戲』，我就出來拍一下，然後未必是自己喜歡的作品。」她還公開自己拍戲的座右銘：「錯失的機會未必是壞事，碰到一個適合的就行了，我寧願是自己選擇的。」

今次在《OMG！阿妈有喜》中靚靚的角色「老蚌生珠」，令她憶起當年自己懷上兒子魔童的感受，其中一場看着家人張羅食品讓她解饞，感動到在餐桌上爆喊的戲，獲觀眾力讚「教科書級的演技」。靚靚回應：「這場戲令我想起媽媽在我懷孕時，為我煲番茄湯的畫面，直到自己也為人母時才起媽媽的苦心。」