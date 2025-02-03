立春養生　為新年打好根基

是日立春，是二十四節氣中的第一個節氣，標誌着春天的到來，萬物復甦，陽氣開始升發，天氣逐漸轉暖。隨着自然界的生機勃發，人的身體也隨之進入一個新的階段。冬季人們注重「藏」，而立春則要順應「生發」之氣調養肝臟、疏通氣機，為全年的健康打下基礎。

日常起居

春季萬物復甦，人體與自然相應，應調整作息習慣，順勢而為。《黃帝內經》提到：「春三月，夜臥早起，廣步於庭。」立春時節應適當早起，感受春日的生機，順應陽氣的升發。同時保證充足的睡眠，以便更好地調養肝臟。雖然立春預示着春天的到來，但寒冷的天氣仍可能持續。尤其是早晚溫差較大，應註意保暖，尤其是頭、頸和腳部的保暖。出門時可戴圍巾、穿厚襪，避免寒邪入侵。春季是多種傳染病高發的季節，建議每天定時開窗通風，保持空氣流通，減少病毒孳生的可能性。

飲食以養肝健脾為主

「春氣通肝」，立春時節飲食應以護肝為核心，同時兼顧脾胃調理，避免過食油膩、生冷之物。飲食宜清淡、溫和，適量增加綠色食物以順應肝木之氣。可多吃菠菜、芹菜、油菜、春韭等蔬菜，這些食物有助於疏通肝氣，緩解春季常見的情緒波動。春季氣溫變化大，容易導致脾胃功能紊亂。可以適當食用山藥、紅棗、大棗、糯米等健脾益氣的食材，幫助脾胃功能的恢復。另外，這段時間應少吃酸味食物如檸檬、青梅，並適當增加甘味食物如紅棗、蜂蜜，以滋養脾胃，調和肝氣。

適量運動

春季人體陽氣逐漸恢復，是運動的良好時機。立春時節運動應以紓緩、柔和為主，避免過度劇烈的活動損傷肝氣。可選擇在陽光明媚的天氣外出散步、慢跑、做體操等。親近大自然不僅能鍛煉身體，還有助於紓緩心情，緩解肝氣鬱結。雖然氣溫回升，但人體仍較為虛弱，劇烈運動導致大汗淋漓可能損耗陽氣，反而不利於健康。因此運動量應控制在微微出汗的程度。