大S猝逝︱張蘭出Po刷流量被鬧恐怖惡魔　汪小菲2日前仍身處泰國

台灣女星大S（徐熙媛）在日本流感併發肺炎逝世，終年48歲，令兩岸三地震驚。當大S死訊傳開，隨即登上熱搜首位，網民估計大S前奶奶張蘭會做直播搶第一槍，紛紛呼籲抵制張蘭開直播，叫她「不要再跳出來蹭流量」，誰知張蘭真的在社交網發功，當大S的死訊剛被證實，張蘭就立刻在發布一段影片，表示：「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的道路。」強調女性要獨立堅強，她在影片中提到，不羨慕別人直播有多少觀眾，只羨慕自己直播6年，老鐵粉都還在，她分享直播最重要的不是瞬間流量，而是內容品質：「讓人家不單是買貨，在買貨的同時，大家互相溝通、互相尊敬、互相吸取能量很重要。」而2天前（1日，年初四），汪小菲就與老婆Mandy在泰國拜四面佛，張蘭還有開直播，而Mandy還在社交網Po在酒店跳怪舞片，即被鬧爆。

張蘭強調人要有自己的判斷能力：「你不說，他就讓黑粉攻擊你，所以說你不表功，你不說你的輝煌，你今天的一切黑粉他就給那些不認識我的粉絲在洗腦。」她透露自己是白手起家，沒靠過任何關係，「蘭姐賴誰了？」由於自己是單親媽媽，她也覺得單親媽媽不可怕，可怕的是不斷抱怨，「不檢查自己，這是最可怕的。」張蘭在影片最後放上她、汪小菲和其他同事的照片。

這段影片曝光後，立刻引來網友齊聲炮轟，「您在幹嘛？不會是在蹭熱度吧」、「人血饅頭好吃嗎」、「大S走了，妳在發個甚麼」、「不敢相信世間還有這樣的人」、「今天最該走的人是妳，知道嗎？」在大S的死訊被證實後，「大S去世」的關鍵字立刻衝上熱搜冠軍，許多內地網友紛紛發文為她哀悼。

張蘭雖然因兒子汪小菲跟大S離婚，彼此反目收場，但張蘭每次開直播，也大抽大S水，早前已大爆大S去韓國的行蹤，所以認為她會開大S死訊直播第一槍，紛紛呼籲汪小菲一家不要再跳出來蹭流量，若然真的開直播講大S，也要發起抵制，避免先人不得安寧。