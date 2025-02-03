大S猝逝︱汪小菲將獨取子女監護權　大S寫咗遺囑都冇用？

台灣女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎猝逝日本，享年48歲。大S離世後，佢與前夫汪小菲所生嘅一對子女撫養權及大S遺產分配成焦點，有指大S嘅子女親權及遺產均會歸其現任老公具俊曄，不過似乎子女撫養權及遺產將成爭議，因為有台灣律師呂秋遠指未成年子女親權、監護權就依法會到汪小菲方，就算寫咗遺囑都冇用，引發討論。

汪小菲於大S生前仍有多項官非未解決，不過佢今日（3日）先將社交網大頭照換成黑圖，但有網友眼尖發現，汪小菲疑將頭像由黑色迅速換成佢自己同孩子嘅合照。律師呂秋遠指出：「台灣的民法規定，離婚以後，即便原本約定由一方行使監護權，如果行使的一方過世，孩子的監護權就會移轉到生存那一方，以大S的情況來說，就是如此。她過世以後，兩個孩子的監護權就依法會到汪小菲這裏。而且就算寫遺囑也沒用，因為民法規定就是如此，只有後死的父或母，才能寫遺囑指定監護人。」

呂秋遠續表示：「如果汪小菲想要把兩個未成年子女帶走，在法律上是可以的。即便大S已經再婚，因為具俊曄沒有收養這兩個孩子，法律上只是姻親關係，未來的親權還是由汪小菲行使」。呂秋遠提到：「就遺產分配來說，目前雖然說是由配偶具俊曄、兩名未成年子女共同繼承，各三分之一，但是汪小菲如果是兩名未成年子女的監護人，未來的遺產分配，恐怕也會有很多爭議。畢竟他可以以未成年子女的名義，取得對方的遺產。在過去的經驗裏，生父是好人，就會把財產信託，等孩子成年後使用。生父如果有非分之想，未來就會有大小不一的訴訟在後面。」

呂秋遠建議，如果汪小菲想要把孩子帶走，未來大S家人仍可以想辦法喺法院裏以「變動最小原則」與「未成年子女意願」的方式，聲請改訂監護權，由家人來擔任監護人。但除非汪小菲願意妥協，否則這個訴訟相當不容易：「遺產部分，也只能希望汪小菲願意信託，但無論如何，都有很多的變數。」