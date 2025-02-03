火紅香辣　紅噹噹過蛇年

新一年，最緊要過得紅紅火火，熱熱鬧鬧。喜愛挑戰又或愛辣的你，不妨來一點辣味之選，無論是高質辣醬又或是辣味菜式，紅噹噹吸睛又好意頭，讓你一吃「紅」運當頭。

川式麻辣

想吃辣，來一頓川菜最滿足。中環川菜餐廳於現時至2月12日推出多款辛香賀年菜，吃過清爽的咱家生菜包和蜜餞金蠔後，就有酸辣的乾燒大明蝦和酸菜東星斑，前者的酸辣令你吃到哈哈大笑，後者的酸爽同樣吸引。麻辣黃金獅子頭鹹香軟糯，食到大家鴻運當頭，其他還有剁椒大黃魚、麻辣髮菜小圓蹄和鮑魚紅燒肉等，讓你一次辣過夠。

中意融合

當意大利菜遇上本地辣椒醬，擦出美味之火。手工意大利麵餐館和本地辣椒醬品牌合作，於現時至2月28日使用招牌蒜蓉辣椒醬來推出新春限定菜式。意大利生腸加蒜蓉辣椒醬和青葱，適合作佐酒小食。紹興蝦蓉意大利雲吞加薑汁和辣醬，味道和諧。其他新菜還有肉桂香橙甜鴨細麵和芝麻意式奶凍等，客人吃得高興，還可在店內買番樽返屋企繼續辣。

狂野漢堡

食漢堡，美味的醬汁提味添香。中環漢堡店和本地醬品牌合作，現時至1月31日推出限定的春吶蛇年漢堡，自家製芝麻漢堡包加入用XO醬和蜜糖調味的蛇形豬肉鮮蝦肉腸卷，配炸雲吞皮、中式醃青瓜和招財貓辣蛋黃醬，令人食指大動。此外，店子於2月15日下午2時舉辦閨密情人節競猜之夜，到時會用人氣外國劇集作主題，考驗大家對愛情、友誼和人際關係有幾了解，參加者更加享特調雞尾酒，和閨密共聚開樂時光。